logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas

Fluentes em inglês e espanhol, agentes atuarão em locais estratégicos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 14:06
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Movimentação em frente ao palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo da Polícia Civil e também do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) da Polícia Militar estarão nas ruas de Copacabana, zona sul do Rio, neste sábado (2), durante o show da cantora colombiana Shakira.

Eles vão prestar atendimento bilíngue a turistas e reforçar a segurança durante a apresentação.

Fluentes em inglês e espanhol, os agentes atuarão em pontos estratégicos da zona sul para orientar o público e garantir uma experiência segura aos visitantes.

Polícia Civil

A titular da Delegacia de Apoio ao Turista, delegada Patrícia Alemany, afirma que a presença de policiais civis bilíngues representa um diferencial estratégico no atendimento durante grandes eventos.

Segundo ela, a fluência em outros idiomas fortalece a comunicação com turistas estrangeiros, amplia a sensação de segurança e contribui diretamente para a obtenção de informações mais precisas nas investigações.

“A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está preparada para atuar em grandes eventos, com equipes qualificadas, estruturadas e capacitadas para oferecer um atendimento eficiente ao público.”

PM

Para o comandante do BPTur, coronel Wagner Luiz Ferreira Marques, é fundamental que os policiais militares sejam capacitados com outras línguas para trabalhar no batalhão.

Com 26 anos de atuação, a unidade tem investido na formação contínua de novos grupos de agentes preparados para se comunicar em diferentes línguas, ampliando a qualidade do atendimento ao turista e a eficiência das operações.

“O BPTur é uma unidade especializada e por si só já tem uma característica diferenciada. A unidade atua diretamente com o público de turistas e, para isso, é fundamental ter essa capacidade de falar em outros idiomas. O inglês é o idioma principal, mas nós temos outros idiomas secundários, como espanhol, italiano e francês".

Relacionadas
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio
Shakira, the Colombian singer, performs during a massive concert in Mexico City's Zocalo, which, according to city officials, draws an estimated 400,000 people, in Mexico City, Mexico, on March 1, 2026. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)NO USE FRANCE
Metrô inicia venda da pulseira para retorno do show de Shakira
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira
Edição:
Talita Cavalcante
Shakira Rio de Janeiro Copacabana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Movimentação em frente ao palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas
sab, 02/05/2026 - 14:06
Um voo da Spirit Airlines chega ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale
Internacional Após colapso da Spirit, autoridade descarta resgate da companhia aérea
sab, 02/05/2026 - 13:43
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta boa evolução de cirurgia no ombro
sab, 02/05/2026 - 13:12
A drone view of stage preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Geral Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio
sab, 02/05/2026 - 13:02
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Cultura Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio
sab, 02/05/2026 - 12:57
Brasília (DF), 02/05/2026 - Chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Defesa Civil-RS
Geral Temporal no RS deixa desalojados e provoca danos em 19 cidades
sab, 02/05/2026 - 12:45
Ver mais seta para baixo