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SP: Peruíbe passa a contar com novos canais públicos de TV digital

Município começa a receber programação da EBC e da Rede Legislativa
EBC
Publicado em 13/05/2026 - 17:41
Brasília
Peruíbe (SP), 13/05/2026 - A população de Peruíbe, no litoral paulista, passa a contar com dois novos canais de televisão digital em multiprogramação. A iniciativa amplia o acesso à informação de interesse público, à educação e à cidadania com a chegada de conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa. As estações foram implantadas por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Câmara dos Deputados. Com a nova estrutura, o público passa a ter acesso à programação dos canais da EBC, como a TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde, além das transmissões da TV Câmara dos Deputados, da TV Senado e de conteúdos produzidos pela Câmara Municipal. Foto: Câmara Municipal de Peruíbe/Divulgação
© Câmara Municipal de Peruíbe/Divulgação

A população de Peruíbe, no litoral paulista, passa a contar, a partir desta quarta-feira (13), com dois novos canais de televisão digital em multiprogramação. A iniciativa amplia o acesso à informação de interesse público, à educação e à cidadania com a chegada de conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa.

As estações foram implantadas por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Câmara dos Deputados.

Com a nova estrutura, o público passa a ter acesso à programação dos canais da EBC, como a TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde, além das transmissões da TV Câmara dos Deputados, da TV Senado e de conteúdos produzidos pela Câmara Municipal.

A cerimônia de lançamento reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. Entre os presentes estiveram o gerente de Engenharia de Rádio e TV da EBC em São Paulo, Alexandre da Mata; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Peruíbe, Adilson da Silva Oliveira; o gerente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para a Região Sudeste, Carlos Eli; o gerente substituto da regional da Anatel em São Paulo, José Sverzut; e o diretor da TV Alesp e representante da TV Câmara dos Deputados, Gilberto Caracanha.

A expansão do sinal digital representa um avanço na democratização da comunicação com oferta de programação qualificada e maior integração entre o poder público e a população. O investimento federal destinado à iniciativa no município foi de R$ 607.784,00. O sinal alcança mais de 140 mil habitantes de Peruíbe, Itanhaém e Itariri.

“Peruíbe passa a contar com novos canais públicos de TV digital, ampliando o acesso da população à informação, educação e cultura. O projeto fortalece a transparência, a democratização da informação e a participação social, oferecendo programação plural por meio da multiprogramação e reforçando também o compromisso do Estado com o acesso universal à comunicação. Trata-se de um passo importante para aproximar o cidadão do poder público e fortalecer a democracia”, afirmou o gerente da EBC Alexandre da Mata na ocasião.

Multiprogramação – Canais da EBC

1.1 – TV Brasil

1.2 – Canal Gov

1.3 – Canal Educação

1.4 – Canal Saúde

Multiprogramação – Rede Legislativa

11.1 – TV Câmara dos Deputados

11.2 – TV Assembleia

11.3 – TV Câmara Municipal

11.4 – TV Senado

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