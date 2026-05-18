SP: Programa de Ação Cultural tem R$ 100 milhões para fomentar setor

Empresas podem destinar parte dos impostos para financiar iniciativas

O Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), promovido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, iniciou nesta segunda-feira (18) a captação de recursos para projetos culturais. Nesta edição, o montante total disponível para financiamento das iniciativas será de R$ 100 milhões.

O projeto permite que empresas sediadas no estado de São Paulo destinem parte do imposto cobrado sobre a venda de produtos, importações e serviços (ICMS), para o fomento de iniciativas culturais, possibilitando o financiamento de projetos em diferentes segmentos, como teatro, dança, música, circo, literatura, audiovisual, patrimônio cultural e exposições.

As iniciativas culturais aptas à captação de recursos foram aprovadas previamente. Uma série de critérios são avaliados, como compatibilidade de custos, capacidade de execução, conformidade com a legislação e relevância pública e artística.

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Os patrocinadores habilitados poderão consultar e escolher os projetos disponíveis para captação por meio da plataforma Vitrine de Projetos, que reúne iniciativas culturais aprovadas em diferentes segmentos e regiões do estado.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior