SP: Virada Cultural 2026 terá samba, cinema e atrações internacionais

A prefeitura de São Paulo revelou, nesta sexta-feira (8), novidades da Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 maio. Entre os destaques estão apresentações de artistas consagrados nacionais e internacionais, desfiles das escolas de samba campeãs do carnaval e sessões de cinema acessíveis para pessoas com deficiência.

A expectativa é reunir 4,8 milhões de pessoas ao longo de 24 horas de programação ininterrupta, movimentando mais de R$ 500 milhões na economia paulistana e gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Artistas consagrados se apresentarão em 21 palcos distribuídos por todas as regiões da cidade.

No centro são cinco palcos com apresentações de Seu Jorge, Marina Sena, Gaby Amarantos e Joelma. A região também terá o palco mulheres, com apresentações de Catto, MC Luana, Ebony, Urias, e AJULIACOSTA.

Na zona leste serão seis palcos com presença de Thiaguinho, Michel Teló, Luisa Sonza, Marcelo Falcão e Vitor Kley. Na zona norte são dois palcos com Sidney Magal, Wanessa Camargo e Titãs.

Na zona sul haverá nove palcos com participação de Péricles, Gustavo Mioto, Duquesa e Tasha & Trace. Na zona oeste o palco rock reúne CPM22, Biquini Cavadão, Edu Falaschi, Black Pantera e a banda Matanza.

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Atrações internacionais

Uma das novidades deste ano são as apresentações internacionais. A banda 1VERSE, da Coreia do Sul, se apresenta no Bom Retiro. Também integra a programação artistas como Manu Chao (França/Espanha), as Orquestras Poly-Rythmo de Cotonou (Benin) e Western Standard Time Ska (USA), Scientist Feat. JAH9 (Reino Unido e Jamaica), Edna Martinez (Colômbia) e Nyege Nyege (Uganda/Tanzânia/Holanda).

Samba

As três escolas de samba vencedoras do Carnaval 2026 de São Paulo também marcam presença, com Mocidade Alegre, no Anhangabaú; Império da Casa Verde, na Freguesia Brasilândia, e Tucuruvi, na Parada Inglesa.

Além dos shows, a programação inclui centros culturais, bibliotecas e teatros com música, dança, literatura e circo. Haverá ainda ações em instituições parceiras como Sesc, Masp, Fiesp, instituto Moreira Salles, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa e outros.

O Masp funcionará durante 24 horas pela primeira vez e terá entrada gratuita.

Cinema acessível

Durante o evento, serão promovidas mais de 50 sessões de cinema com adaptações sensoriais, voltadas às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nas salas, serão exibidos os filmes Michael, Super Mario Galaxy: O Filme e Zico: O Samurai de Quintino.

Mobilidade

O transporte público contará com 1.128 linhas de ônibus, sendo que 141 delas circularão durante a madrugada. A operação de domingo, que já é gratuita, terá aumento de 41% na frota.

Segurança

O evento mobiliza 4.200 policiais militares, 2.800 guardas civis metropolitanos (GCM) e 2 mil seguranças privados.

Por região, a GCM terá um efetivo de 132 agentes na zona norte; 116 na zona oeste; 800 no centro; 566 na zona sul e 430 na zona leste.

Banheiros

A montagem da Virada Cultural contará com 1.600 banheiros químicos comuns e 200 adaptados para pessoas com deficiência. A quantidade é, respectivamente, 33% e 25% maior do que a montagem de 2025.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior