TV Brasil exibe neste domingo quatro filmes nacionais inéditos

A TV Brasil exibe quatro produções nacionais inéditas da sétima arte na sessão de filmes deste domingo (3). Todas as novidades ficam disponíveis no app TV Brasil Play, após a exibição.

A programação começa às 16h com a comédia Porópopo (2020).

À noite, a emissora apresenta três atrações em sequência. Às 21h30, o drama Espumas ao Vento (2022) abre programação.

A série continua com o documentário O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras (2017).

Às 23h15, vai ao ar a trama de ficção Doce Amianto (2017), à 0h45.

Comédia

A comédia Porópopo acompanha a trajetória da adolescente Julieta (Letícia Pedro), uma palhacinha que vive com sua família circense nômade.

O grupo percorre várias cidades para apresentar espetáculos com alegria e liberdade. O longa revela como a vida da garota muda drasticamente quando seus pais decidem deixar o circo e tentar a sorte em uma cidade próxima.

Eles levam consigo seus figurinos, gestos e uma linguagem universal que dispensa palavras. A família enfrenta, com humor e alegria, uma série de dificuldades durante a adaptação.

Enquanto seus pais tentam se acostumar com o ritmo acelerado da vida urbana, Julieta faz novas amizades e busca unir os dois mundos.



Drama

Para abrir a sessão noturna de cinema, a TV Brasil apresenta o drama Espumas ao Vento. Uma tragédia ocorre durante a performance de uma trupe formada por artistas populares com palhaços, mamulengos e tocadores de pífano rompe a rotina.

As irmãs, Manu (Rita Carelli) e Ana (Patricia Niedermeier) redefinem suas vidas a partir dessa catástrofe.

A produção apresenta uma intrincada trama que envolve ação e suspense representada por um enredo que costura a expansão de templos religiosos ao mesmo tempo que revela o destino trágico de uma trupe de artistas.

No pano de fundo, um ambicioso pastor (Tavinho Teixeira) não mede esforços para expandir o tamanho, o alcance e os lucros de sua igreja pentecostal. Ele está decidido a expandir seu rebanho.

Documentário

O documentário O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras mostra um fenômeno singular em que a poesia faz parte da vida cotidiana da população, acompanhando as pessoas do nascimento à morte.

Na região do sertão, divisa de Pernambuco e Paraíba, a arte da rima se manifesta de forma contínua nas ruas, nas casas, nos mercados, nas festas, sustentada por declamadores, cantadores, sonetistas, violeiros e pelo improviso.

O documentário tem a própria poesia como personagem central e revela como essa tradição é transmitida por gerações.

Última sessão

No drama Doce Amianto, depois de ser abandonada pelo homem que ama, Amianto (Deynne Augusto) isola-se em um mundo de fantasia e delírios.

Isolada em um universo moldado por delírios de esperança, ingenuidade e melancolia, Amianto atravessa a vida misturando realidade e imaginação.

Após sentir‑se abandonada por aquele que ama, ela encontra refúgio na presença fantasmática de Blanche (Uirá dos Reis), uma amiga morta que a protege do além e surge como proteção contra a dor da rejeição.

Misturando ingenuidade e melancolia, Amianto tenta se reconectar com o mundo real. Travesti romântica, Amianto constrói seu próprio abrigo emocional em meio a jogos poéticos e devaneios.

Ao vivo e on demand

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