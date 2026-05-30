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TV Brasil exibe programa sobre plantas alimentícias não convencionais

Produção independente ensina receitas com ingredientes da floresta
TV Brasil
Publicado em 30/05/2026 - 11:39
Brasília
Brasília -DF- 30/05/2026 - TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém. Foto: Jubarte Audivisual
© Jubarte Audivisual

TV Brasil apresenta o segundo programa do seriado independente Amazônia PANC neste sábado (30), às 12h30. O novo conteúdo inédito da produção documental sobre plantas alimentícias não convencionais foi gravado em Belém com receitas locais destaca o potencial do ariá e do uxi.

O episódio feito na capital paraense une a experiência do saber popular com a pesquisa acadêmica. A série valoriza as redes de produção local e a culinária do estado para reforçar o valor dos ingredientes que nascem na floresta. A obra foi desenvolvida pela produtora Jubarte Audiovisual por meio do Prodav TVs Públicas.

Brasília -DF- 30/05/2026 - TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém. Foto: Jubarte Audivisual
TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém - Jubarte Audivisual

No restaurante Toró, o chef Wagner Vieira e Susane Rabelo resgatam a memória alimentar amazônica com o preparo da batata ariá flambada. Com um ambiente que cativa os clientes, a proposta do estabelecimento é fomentar a gastronomia sustentável

O pesquisador Délio de Aquino apresenta o cultivo de PANC em sua casa e na escola onde leciona, enquanto Noel Gonzaga e Raísa Martins, do coletivo GRUCA, mostram sua plantação e percorrem a região na Anarkombi para distribuir alimentos agroecológicos.

Brasília -DF- 30/05/2026 - TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém. Foto: Jubarte Audivisual
TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém - Jubarte Audivisual

Sobre a série

A série documental Amazônia PANC, obra independente sobre plantas alimentícias não convencionais, tem janela semanal aos sábados, às 12h30. Em busca de receitas que utilizem essas plantas como ingredientes principais, a produção inédita visita cinco cidades da Amazônia brasileira: Mazagão e Macapá (Amapá), Belém (Pará), Rio Branco (Acre) e Manaus (Amazonas).

A produção do canal público realizada pela produtora Jubarte Audiovisual entrevista chefs, cozinheiras tradicionais e agricultores urbanos para identificar plantas comestíveis. As espécies são analisadas em seus detalhes morfológicos, informações nutricionais e suas relações ecológicas. A série ainda ensina a fazer receitas saborosas com esses ingredientes.

A atração independente investiga assuntos como soberania e segurança alimentar. O seriado destaca os possíveis impactos econômicos e sociais da popularização desses alimentos que crescem espontaneamente nas ruas, quintais e terrenos baldios das cidades.

Sessão com produções de culinária

O programa Amazônia PANC abre uma faixa de conteúdos gastronômicos na telinha da emissora às 12h30. Em seguida, o Xodó de Cozinha é exibido às 13h. Logo depois, às 13h30, a série documental Chefs do Brasil entra no ar na telinha. As duas obras estão disponíveis no app TV Brasil Play.

Formato original da emissora pública, o Xodó de Cozinha é apresentado pela chef Regina Tchelly. O programa recebe convidados para preparar receitas e conversar sobre alimentação saudável e sustentável, com uso integral dos alimentos.

Já o seriado Chefs do Brasil revela os bastidores do trabalho na cozinha de personalidades da gastronomia nacional. O conteúdo mostra a riqueza de sabores da culinária do país. A atração aborda os desafios de profissionais que transformam ingredientes locais em experiências gustativas.

Valorização do conteúdo independente

A TV Brasil exibe a série documental Amazônia PANC na faixa de produções de culinária aos sábados. O novo conteúdo é apena uma das diversas produções audiovisuais selecionadas pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar novos realizadores, a emissora busca abrir espaço para novos conteúdos e promove o fomento ao mercado audiovisual do país.

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Edição:
Aline Leal
TV Brasil Panc Amazônia Panc
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