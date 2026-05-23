TV Brasil homenageia Beth Carvalho com programas especiais

Em tributo à saudosa cantora e compositora Beth Carvalho, que teria completado 80 anos no dia 5 de maio, a TV Brasil apresenta duas atrações temáticas para reverenciar a Madrinha do Samba.

O canal público exibe conteúdos especiais dos programas Cena Musical neste sábado (23), às 23h59; e Samba na Gamboa neste domingo (24), às 13h.

As homenagens incluem edições do Cena Musical em que o grupo vocal Arranco de Varsóvia interpreta obras da sambista no show exclusivo Ô, Dindinha! e uma entrevista do bamba Jorge Aragão no Samba na Gamboa em que o astro fala sobre a importância de Beth Carvalho em sua trajetória.

As duas produções estão disponíveis no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora.

Com uma trajetória dedicada à cultura brasileira, em especial ao samba, Beth Carvalho faleceu em 30 de abril de 2019, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma infecção generalizada. A artista deixa um legado de inspiração com clássicos e uma premiada carreira celebrada pelos amantes da música nacional.

Espetáculo com repertório da estrela

Para recordar a sambista Beth Carvalho, madrinha do grupo vocal Arranco de Varsóvia, o programa Cena Musical exibe o show inédito Ô, Dindinha! com sucessos da estrela. A performance vai ao ar às 23h59 deste sábado (23) para domingo (24).

A produção que comemora as três décadas do conjunto foi gravada pelo canal público com exclusividade no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

O espetáculo para o Cena Musical, apresentado por Bia Aparecida, pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora.

Formado há 30 anos, em 1995 pelas cantoras Andrea Dutra e Cacala Carvalho e pelo cantor e compositor Paulo Malaguti Pauleira, o Arranco de Varsóvia interpreta clássicos que marcaram a obra da consagrada artista.

Entre os sucessos do repertório estão as canções Andança, Água de Chuva no Mar", Meu Guri, Coisinha do Pai, Ainda é Tempo pra ser Feliz e Vou festejar.

Durante o especial exibido na telinha da TV Brasil, o trio ainda executa outras músicas do cancioneiro nacional como Conselho e As Rosas não Falam. No palco, o grupo recebe os músicos convidados Domingos Teixeira (violão de 7 cordas), Felipe Tauil e Marcelo Pizzott (percussão).

Papo na roda de samba sobre a Madrinha

A apresentadora Teresa Cristina recebe o Poeta do Samba, Jorge Aragão, para interpretar seus maiores sucessos e relembrar momentos marcantes de sua trajetória, como a influência de Beth Carvalho em sua obra, no programa Samba na Gamboa deste domingo (24), às 13h, na TV Brasil.

A produção original da emissora pública está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

O sambista veterano canta repertório autoral com clássicos do gênero. Ele entoa músicas como Mutirão de amor, Lucidez e Do fundo do nosso quintal, Identidade e Colcha de algodão, entre outras obras. Com quase 50 anos de estrada, o bamba recorda o começo da vida artística, no Cacique de Ramos, a passagem no grupo Fundo de Quintal e a carreira solo.

No mês em que Beth Carvalho completaria 80 anos, ele recorda a importância da madrinha do samba.

"Quando a Beth Carvalho chegou, nós já fazíamos uma resenha musical. Escrevíamos a letra num papelzinho na mesa e todos olhavam para cantar. Aí não tínhamos preocupação. Na semana seguinte, fazíamos uma outra música para cantar. Brincávamos de fazer um samba novo", conta ao destacar a relevância da estrela para todo aquele movimento de renovação do gênero.

Jorge Aragão também ressalta três grandes cantoras presentes na sua carreira. Elza Soares gravou, em 1976, a composição Malandro que abriu portas para o bamba. A própria Beth Carvalho, no Cacique de Ramos, jogou luz sobre aquela seleção de compositores.

E com Dona Ivone Lara o músico teve a chance de compor. "Ter músicas gravadas por Elza Soares, Beth Carvalho e Dona Ivone Lara... Não tenho como mensurar o que eu sinto. É tanto orgulho...", recorda com emoção.

Jorge Aragão e Teresa Cristina conversam sobre Beth Carvalho no Samba na Gamboa. Foto: TV Brasil

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Serviço

Cena Musical – sábado, dia 23/5, às 23h59, na TV Brasil

Samba na Gamboa – domingo, dia 24/5, às 13h, na TV Brasil