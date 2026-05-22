Virada 2026: Avenida Paulista tem programação variada e gratuita

Durante a Virada Cultural 2026, que acontece neste sábado (23) e domingo (24), há diversos espaços culturais na Avenida Paulista que contam com programação gratuita e horário de funcionamento estendido.

O MASP, o Centro Cultural FIESP, a Japan House, a Casa das Rosas, Instituto Moreira Salles e Itaú Cultural são espaços na avenida que estão com muitas atrações culturais bem interessantes. A programação nesses lugares contará com visitas mediadas, sessões de cinema, apresentações musicais, oficinas, debates, espetáculos teatrais e outras performances artísticas.

O evento deste ano reúne, nos dois dias, mais de mil atrações em 22 palcos espalhados por toda a cidade. Ao contrário das primeiras edições, que priorizavam o centro, apenas cinco palcos serão montados na região central paulistana em 2026. Acesse aqui a programação completa.



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Centro Cultural Fiesp

No sábado (23), o centro cultural funcionará em horário estendido, operando até as 22 horas. Às 18h30, a exposição Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID, reúne obras de mais de 130 artistas e demonstra a narrativa homogênea que atravessa o continente através de trajetórias paralelas. Também haverá oficina de bordado sobre papel, que propõe a criação de imagens a partir de técnicas manuais e narrativas pessoais.

No mesmo horário, o projeto Café com Música traz o grupo Mundo Negro Trio para uma apresentação musical ao vivo, no lounge de convivência do foyer do Teatro do SESI. O repertório homenageia a música negra brasileira e internacional, com ritmos que transitam entre soul, jazz, funk e blues.

Às 20h, a peça Minha Estrela Dalva revisita a trajetória de Dalva de Oliveira, cantora que dominou as rádios nos anos 50. A montagem conta com a direção de Elias Andreato, ator consagrado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, e estreia Soraya Ravenle e Renato Borghi.

No domingo (24), às 13h, a performance Miraflor propõe uma intervenção poética em que a artista distribui sementes e textos em papel-semente. Às 14h, ocorre visita mediada à exposição Cartunistas com oficina de quadrinhos, explorando narrativa visual e experimentação gráfica. No mesmo horário, o grupo Pé de Manacá apresenta um show de forró de Rabeca com repertório inspirado em tradições populares.

Às 15h, o espetáculo infantil O Pequenino Grão de Areia, com direção de João Falcão, conta a história de um grão sonhador que se apaixona por uma estrela e decide seguir esse desejo, mesmo quando tudo ao seu redor insiste que aquele amor é impossível. No mesmo horário, sai pelo Centro Cultural FIESP o cortejo da Cia. Becos e Batuques, que mistura música, circo e performance.

É necessário retirar ingressos antecipadamente para participar dos espetáculos, visitas guiadas e exposições. A reserva de ingressos está disponível no site do SESI.

Instituto Moreira Salles

No sábado, acontecem as exposições Zumví Arquivo Afro Fotográfico, que compartilha o registro da vida da população negra da Bahia nos anos 90, por mãos também negras. Outra exposição é Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello, que retrata a vida e luta por reconhecimento das trabalhadoras domésticas. També há O que Elas Viram: fotolivros históricos de mulheres, uma exposição que cobre mais de 150 anos de publicações de várias escritoras.

No mesmo dia, o IMS Paulistas promove sessões gratuitas de filmes. Serão exibidos O Riso e a Faca, do português Pedro Pinho; Nausicaa, do francês Agnès Varda; X Us e A sombra do meu pai, do nigeriano Akinola Davies Jr; Quem tem com que me pague, dos brasileiros Ary Rosa e Glenda Nicácio; e Veneno para as fadas, do mexicano Carlos Enrique Taboada.

O centro cultural terá funcionamento ampliado no sábado até meia-noite.

Itaú Cultural

Nos dois dias da Virada, o público poderá assistir à peça infantil Foi o Rio Quem Disse, que narra a história de duas crianças que migram para a cidade de São Paulo, tendo que enfrentar o choque cultural da mudança. Também há a encenação de O Veneno do Teatro, um thriller do consagrado dramaturgo espanhol Rodolf Sirera, que funde teatro com jogos psicológicos.

Também Durante todo o fim de semana, o público poderá conferir as exposições em cartaz: a Ocupação Ruth Rocha se debruça na trajetória da escritora que trouxe um novo olhar sobre a literatura infanto-juvenil; e a Exposição Mestre Didi, que evidencia a importância do artista para evolução da luta contra o racismo.

No sábado, a companhia circense Amálgama apresenta um show com muitos malabarismos, acrobacias e danças. No domingo, a oficina de carimbos e gravuras ensina como explorar diferentes texturas para criar desenhos e objetos.

Japan House São Paulo

No sábado (23), às 19h, acontece a exibição da Trilogia da Ancestralidade e bate-papo com o diretor André Hayato Saito. Na ocasião, serão exibidos os curtas Kokoro to Kokoro - De coração a coração (2022), Vento Dourado (2023) e Amarela (2024). Para participar da atividade é necessária a inscrição prévia no site da instituição.

No domingo (24), das 14 às 19h, a instituição realiza uma ação especial de Jogos de tabuleiro Go e Shogi com a realização de workshop introdutório sobre cada um dos jogos, além de demonstrações práticas e espaço para participantes jogarem entre si com acompanhamento de instrutores.

Nos dois dias a Japan House recebe shows de DJs que tocam músicas do City Pop, subgênero da música pop japonesa. No sábado, o DJ Pauluk se apresenta às 20h30. Já no domingo, a DJ Carol Ueno às 15h.

MASP

O museu fica aberto durante todo o período da Virada, com entrada gratuita, das 18h de sábado até as 18h de domingo. O acervo do Masp poderá ser visitado durante a madrugada com entrada da meia-noite às 10h. A coleção do museu está instalada em cavaletes de cristal, dispostas em fileiras, sem divisórias, na ampla sala do segundo andar do museu.

No sábado, às 18h, o público pode assistir à performance Hipnagógico, com Novíssimo Edgar, que combina música, corpo e imagem em uma experiência sensorial inspirada no estado entre vigília e sono, explorando memória e repetição.

Casa das Rosas

No sábado e domingo, o museu propõe uma programação voltada à literatura, à criação coletiva e às experiências urbanas. As visitas temáticas exploram a história da casa e seus antigos moradores a partir de narrativas literárias e memórias do espaço.

No primeiro dia, às 20h, o cinema ao ar livre exibe Frankenstein (1931) no jardim, criando uma experiência noturna de convivência e fruição cinematográfica. Ao longo da madrugada de sábado para domingo, acontecem os jogos de tabuleiro e o RPG de mesa A Fuga de Kalatrava, atividades colaborativas que estimulam narrativas improvisadas e interação entre participantes.

No domingo, a programação inclui a oficina de urban sketching (10h30), que propõe o desenho de observação da cidade a partir do olhar sensível do participante; a oficina de bomba de sementes (11h30), voltada à sustentabilidade e reflorestamento urbano; e a oficina “Costurando memórias” (14h30), que convida o público a criar cadernos artesanais como forma de registro afetivo.

À tarde, serão realizadas as consultas poéticas (14h), intervenções literárias em que poemas são criados a partir da interação com o público, e a distribuição de livros (15h), ação de incentivo à leitura com entrega gratuita de publicações. Às 15h30, a performance Porquinho da Paulista propõe uma leitura crítica e bem-humorada do espaço urbano, e às 16h30, o show infantil O que será que tem? encerra a programação com música e ludicidade.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.