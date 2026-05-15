logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos

Dedicou-se a projetos da memória cultural e política brasileiras
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 19:01
São Paulo
Brasília (DF), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vladimir Sacchetta. Foto: Alexandre Linares/Divulgação
© Alexandre Linares/Divulgação

Morreu nesta sexta-feira (15) o jornalista, produtor cultural, pesquisador e escritor Vladimir Sacchetta, aos 75 anos.

Sacchetta registrou as greves operárias do ABC, a memória do movimento operário e de revolucionários brasileiros, como Olga Benário. Colaborou em duas obras premiadas com o Jabuti: a obra póstuma de Florestan Fernandes e Monteiro Lobato: Furacão na Botocúndia, que escreveu em coautoria com Carmen Lúcia Azevedo e Márcia Camargos.

Sacchetta dedicou seus últimos anos a projetos de documentação e memória, como o Memorial da Democracia, do Instituto Lula; registros da Imprensa Alternativa, junto ao Instituto Vladimir Herzog, além de trabalhos sobre cultura brasileira.

“Vladimir Sacchetta dedicou sua trajetória à preservação da memória cultural e política brasileira, construindo um trabalho fundamental para o registro das lutas democráticas, da resistência à ditadura militar e da defesa intransigente da liberdade de expressão”, diz, em nota, o Instituto Vladimir Herzog.

Foi um dos fundadores da Sociedade dos Observadores de Saci, dedicada a valorização da cultura nacional. Também foi conselheiro do Centro de Documentação do Movimento Operário Mario Pedrosa (Cemap), no qual participou ativamente até poucos dias atrás.

"O Cemap perde um conselheiro brilhante; o Brasil perde um de seus maiores guardiões da memória”, diz o Cemap, em nota.

Sacchetta deixa dois filhos e neto. 

O velório será realizado neste sábado (16) na Barra Funda, na capital paulista.

 

Edição:
Carolina Pimentel
Vladimir Sacchetta
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/05/2026 - MPF pede julgamento de ação por ofensas da Marinha ao legado de João Cândido Para MPF, violações à honra da população negra e à memória coletiva estão comprovadas no processo, que dispensa nova produção de provas. Foto: Domínio Público
Justiça MPF cobra julgamento da Marinha por ofensas ao legado de João Cândido
sex, 15/05/2026 - 19:21
Brasília (DF), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vladimir Sacchetta. Foto: Alexandre Linares/Divulgação
Cultura Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos
sex, 15/05/2026 - 19:01
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Segunda etapa do Revalida ocorre neste fim de semana
sex, 15/05/2026 - 18:54
Passaporte italiano. Illustration of Paris Orly International Airport, Orly, France, on December 24, 2024. Italian passport Unione Europea, Repubblica Italiana. Illustration de l aeroport international de Paris Orly, Orly, France, le 24 decembre 2024. Passport italien Unione Europea, Repubblica Italiana.
Internacional Justiça italiana reforça direito à cidadania por descendência
sex, 15/05/2026 - 18:53
Dólar
Economia Dólar sobe a R$ 5,06, e bolsa cai com tensão global e ruído político
sex, 15/05/2026 - 18:41
Florianópolis (SC), 15/05/2026 - Nuvens anunciam probável Ciclone, temporais e frio intenso. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/SECOM GOVSC
Meio Ambiente Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina
sex, 15/05/2026 - 18:32
Ver mais seta para baixo