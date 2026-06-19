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Cultura

ABL reconhece obra de Cristóvão Tezza com Prêmio Machado de Assis

Premiação será entregue em 23 de julho
Agência Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 13:58
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 19/06/2026 – Cristovão Tezza ganha o prêmio Machado de Assis 2026. Foto: Cristovão Tezza/Instagram
© Cristovão Tezza/Instagram

A Academia Brasileira de Letras (ABL) decidiu condecorar o escritor Cristóvão Tezza com o Prêmio Machado de Assis, sua maior honraria. Desde 1941, o prêmio reconhece o conjunto da obra de um autor e reconheceu, nos últimos anos, nomes como Adélia Prado, Ruy Castro e Rubem Fonseca.

A premiação, divulgada na quinta-feira (18), será entregue em 23 de julho, na cerimônia de comemoração dos 129 anos da ABL. Além da homenagem, Tezza receberá R$ 100 mil, oferecidos pela Light.

Entre as principais obras do escritor, a ABL destaca Trapo (1988), A Suavidade do Vento (1991), Juliano Pavollini (1992), Breve Espaço entre Cor e Sombra (1988), O Fotógrafo (2004), O Filho Eterno (2007), O Professor (2014), A Tirania do Amor (2018) e A Tensão Superficial do Tempo (2020).

A academia ressalta ainda sua produção de contos avulsos, duas antologias de crônicas, sua autobiografia literária, O espírito da Prosa (2012), o livro de poemas Eu, Prosador, me Confesso (edição limitada, 2017) e a coletânea de ensaios Literatura à Margem (2018). Na área acadêmica, ainda publicou Entre a Prosa e a Poesia - Bakhtin e o Formalismo Russo (2002) e a coletânea Leituras - Resenhas & Ensaios (2014).

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O Filho Eterno

Considerado seu maior sucesso, o romance O Filho Eterno foi adaptado para o cinema (direção de Paulo Machline) e para o teatro (direção de Daniel Herz, no Brasil e na Argentina, com texto adaptado por Bruno Lara Rezende).

A obra aborda a trajetória do pai de uma pessoa com síndrome de Down, desde o diagnóstico e a rejeição, na década de 1980, ao aprendizado sobre essa condição genética e a construção de uma relação de cuidado e amor. O livro parte da própria vivência de Tezza com seu filho mais velho e recebeu os prêmios Jabuti, Portugal-Telecom (atual Oceanos), Zaffari-Bourbon, Bravo!, APCA e São Paulo de Literatura.

Outros premiados

A ABL também anunciou os ganhadores de outras premiações:

Medalha Joaquim Nabuco: Maria Amélia Mello e Firjan

Medalha Rachel de Queiroz: Rogerio Faria Tavares e Gilberto Schwartsmann.

Medalha João Ribeiro: Heloisa Starling 

Medalha Francisco Alves: Petronilha Gonçalves e Silva.

A ABL já tinha divulgado a premiação da escritora, roteirista e jornalista Eliana Alves Cruz, apresentadora do programa Trilha de Letras, atração da TV Brasil, no Prêmio Guimarães Rosa.

A honraria reconheceu o romance Meridianas como o Melhor Livro de Ficção do ano de 2025.

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Edição:
Juliana Andrade
Prêmio Machado de Assis Academia Brasileira de Letras ABL Cristóvão Tezza literatura
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