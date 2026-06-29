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Cultura

Boi Caprichoso vence o Festival de Parintins por menos de um ponto

Agremiação azul e branca ganhou a 59ª edição do evento
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 20:07
Brasília
Manaus (AM), 29/06/2026 - O Boi-bumbá Caprichoso encerrou, neste domingo (28/06), sua participação no 59º Festival de Parintins com o espetáculo “Norte Brasil – Chão de Bravos”, tema da terceira e última noite de apresentações. A proposta valorizou a memória, da identidade cultural e das tradições dos povos da Região Norte.. Foto: Mauro Neto/Secom AM
© Mauro Neto/Secom AM

Depois da vitória do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo, a emoção foi para outro campo, o do Festival de Parintins (AM). O Boi Caprichoso sagrou-se campeão da 59ª edição do evento com 1.259 pontos contra 1.258,3 do Boi Garantido em uma das disputas mais acirradas no país.

Ao final, o Boi que ostenta as cores azul e branca, comemorou o resultado depois de três noites de apresentações no Bumbódromo, uma arena que é tomada por 20 mil pessoas. O Garantido leva o vermelho e branco para o festival.

O festival começou na sexta-feira (26) e terminou no domingo (28). O campeão Caprichoso teve como tema “Brinquedo que Canta seu Chão”. Já o Boi Garantido levou ao espetáculo com o tema “Parintins: Portal do Encantamento”.

Vitória em duas noites

A diferença foi apertada. Com as notas atribuídas por 10 jurados, houve empate na primeira noite com 419,6 para as duas agremiações. Na segunda noite, o Caprichoso venceu por 419,7 contra 419,3. A apuração da terceira noite teve 419,7 contra 419,4

Foram 21 itens avaliados, divididos entre categorias individuais — como apresentador, levantador de toadas e cunhã poranga — e coletivas, como boi-bumbá evolução, toada e alegorias.

Quesitos

As categorias são divididas em três blocos. O Bloco A tem os quesitos: apresentador, levantador de toadas, batucada, amo do Boi, toada (letra e música), galera e organização do conjunto folclórico.

O Bloco B tem os quesitos porta-estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi-Bumbá (Evolução), Pajé e Coreografia.O Bloco C tem os temas: ritual indígena, povos indígenas, tuxauas, figura típica regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada.

Durante as três noites de festival, cada boi tem entre duas horas e duas horas e meia para se apresentar. 

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Edição:
Sabrina Craide
Festival de Parintins Boi Caprichoso
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