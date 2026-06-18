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Cultura

Cantor e compositor Marcelo D2 recebe hoje Medalha Tiradentes

Homenagem será feita por sua contribuição à cultura brasileira
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 09/08/2025 - Marcelo D2 participa do velório do sambista Arlindo Cruz, na quadra da escola de Samba Império Serrano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

 O cantor, compositor, escritor e produtor cultural Marcelo D2 é o novo homenageado com a Medalha Tiradentes por  sua contribuição à cultura brasileira.

A maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi aprovada pelo Parlamento fluminense em março deste ano. Ela reconhece a trajetória de um dos artistas mais influentes da cultura brasileira contemporânea e sua contribuição para a valorização do samba, do hip-hop e das expressões culturais populares.

A medalha será entregue a Marcelo D2 nesta quinta-feira (18), às 18h, pela deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), em cerimônia na Ocupação Iboru + Cará - centro cultural foi fundado por Marcelo D2 na Rua Sete de Setembro, 43, região central do Rio de Janeiro - durante a abertura da exposição que celebra os quatro volumes do Manual Prático do Novo Samba Tradicional.

Dani Monteiro destacou o pioneirismo de Marcelo D2 na cultura brasileira.

“Poucos artistas conseguiram construir uma identidade musical tão própria, dialogando com referências profundas do samba, do rap e da cultura negra para criar uma linguagem única, reconhecida dentro e fora do país”.

A parlamentar lembrou que ao longo de sua trajetória, o cantor e compositor abriu caminhos para gerações de artistas. 

Ele quebrou barreiras culturais e aproximou públicos que pareciam distantes. E fez tudo isso sem abrir mão da consciência social, da defesa da cultura popular e do compromisso com as favelas e os subúrbios que ajudaram a formar sua visão de mundo e sua obra”. 

 

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