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Cultura

EBC e UFPel inauguram nova estação de TV pública em Pelotas

Sinal deverá alcançar cerca de 460 mil habitantes da região
EBC
Publicado em 11/06/2026 - 18:13
Brasília
11/06/2026 - EBC e UFPel inauguram nova estação de TV pública em Pelotas (RS). Foto: Maria Eduarda Dias/TV UFPel
© Maria Eduarda Dias/TV UFPel

A população de Pelotas, no Rio Grande do Sul, passou a contar com acesso ampliado a conteúdos educativos, culturais e de interesse público. Foi inaugurada na última terça-feira (9) a estação de transmissão da TV UFPel. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e foi implantada com recursos do governo federal. 

A cerimônia contou com a participação do gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC, Adriano de Angelis; da reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva; do Pró Reitor de extensão, Fábio Garcia Lima; do Secretário de Comunicação da Prefeitura de Pelotas, Tony Sechi; da Diretora da TV UFPel, Marislei Ribeiro; e do diretor da Rádio Federal FM, Michael Kerr.

“Quando uma nova emissora pública entra no ar de forma gratuita e acessível, não ampliamos apenas um sinal de TV. Fortalecemos a democracia, ampliamos o acesso ao conhecimento e criamos novas oportunidades para que a cultura, as histórias e as identidades de um território sejam vistas e reconhecidas pela população. A TV UFPel avança como uma ponte entre a universidade e a sociedade, transformando conhecimento em diálogo e fortalecendo a cidadania na região”, destacou Adriano de Angelis, gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC.

A emissora integra um projeto piloto do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e tem como objetivo ampliar o acesso da população a conteúdos educativos, culturais, científicos e de interesse público.

Para a reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva, a inauguração cria um espaço relevante para a qualificação dos estudantes de jornalismo e para a divulgação da produção acadêmica. 

“É importante, em primeiro lugar, para a formação dos nossos estudantes de jornalismo, um espaço de experiência e qualificação profissional. O que vai facilitar para nossos egressos se inserirem no mercado de trabalho da comunicação. E também um espaço que se abre para a divulgação de todos os projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação que a gente tem na UFPel”, declarou.

A estimativa é que o sinal da TV UFPel alcance cerca de 460 mil habitantes dos municípios de Pelotas, Capão do Leão, São José do Norte, Rio Grande e outras cidades vizinhas. O investimento federal destinado à implantação da estação foi de cerca de R$ 700 mil.

A iniciativa fortalece a comunicação pública no Rio Grande do Sul e aumenta a oferta de programação gratuita voltada à educação, à ciência, à cultura e à cidadania para a região. Além de conteúdos produzidos no âmbito universitário, a população terá acesso à multiprogramação dos canais públicos da EBC.

Confira a multiprogramação em Pelotas (RS):

  • 1.1 – TV UFPel / TV Brasil
  • 1.2 – Canal Gov
  • 1.3 – Canal Educação
  • 1.4 – Canal Saúde
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Edição:
Sabrina Craide
EBC UFPel tv pública comunicação pública
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