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Cultura

Encontro de Arte e Tecnologia recebe inscrições de projetos até dia 30

Trabalhos selecionados terão premiação de R$ 6 mil
Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 08:45
Brasília

 O 25º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - #ART.25 - está com inscrições abertas até 30 de junho.

Em 2026, o tema do #25.ART é GA.IA e propõe uma reflexão sobre as relações entre natureza, tecnologia e humanidade. O modelo expõe a Terra como um sistema autorregulador — vivo, sensível e em constante adaptação.

“Em GA.IA, a arte não é apenas testemunha — é força ativa de recomposição e de invenção do comum”, diz o material de divulgação do evento.

O #ART.25 será realizado entre 15 e 20 de setembro, em Brasília, e reúne atividades virtuais e presenciais no Museu Nacional da República e no Sesi Lab, no centro da capital federal, e tem foco em arte, ciência, tecnologia, ecologia e inteligência artificial.

Estudantes, pesquisadores, professores, artistas, cientistas e a comunidade interessada podem se inscrever exclusivamente online no site do evento.

Ao todo, oito categorias podem receber inscrições:

1.      apresentação online de pesquisas acadêmicas;

2.      apresentação presencial de pesquisas acadêmicas;

3.      exposição EmMeio#18 Online;

4.      exposição EmMeio#18 Presencial;

5.      lançamento de livros, zines e HQs;

6.      oficinas Espaço Maker SesiLab (aberta para o público geral);

7.      premiação SesiLab/DF de Audiovisual;

8.      projeções de Vídeo Mapping; #3.ART.videomapping.

Cada trabalho selecionado para o 25º encontro terá a premiação de R$ 6 mil.

Participação

O encontro abre espaço para a exposição gratuita de resumos acadêmicos, obras artísticas, lançamentos de livros e propostas audiovisuais nas modalidades presencial e online, reunindo pesquisas e criações que dialoguem com o tema.

Em uma das modalidades, a premiação “SesiLab/DF de Audiovisual” selecionará cinco obras audiovisuais inéditas para ocupação do painel de LED no interior do SesiLab, em Brasília.

O encontro conta com apoio do SesiLab, da Universidade de Brasília (UnB), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Banco Itaú, MediaLab/Iberoamérica, da Universidade Anhembi Morumbi e da Revista ANIAV [Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales].

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