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Cultura

Estudo aponta que 85% dos brasileiros vão participar de festas juninas

Festas de rua e gratuitas lideram e foram mencionadas por 44%
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 10:12
São Paulo
Campina Grande (PB), 14/06/2025 – Público durante o São João de Campina Grande (PB), na Praça do Povo, centro da cidade. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Pesquisa do Instituto Locomotiva sobre os festejos juninos apontou que 85% dos brasileiros maiores de 18 anos pretendem participar das comemorações de São João neste ano. O número é superior aos 81% de adultos interessados em ir a uma festa junina em 2025, mas próximo da margem de erro do levantamento, que é de 3%.

O estudo seguiu os parâmetros da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) e foi realizado entre 29 de abril e 6 de maio.

A pesquisa também investigou qual é o tipo de festa preferido do público. As festas juninas de rua e gratuitas lideram e foram mencionadas por 44% dos brasileiros. Os arraiais na casa de amigos ou familiares serão o destino de 39% dos entrevistados, enquanto as festas em igrejas ou quermesses são destino para 37%. Os entrevistados poderiam mencionar mais de um tipo de evento que pretendem participar. 

“Festa junina é uma das expressões mais bonitas de como o Brasil transforma cultura em encontro. A pesquisa mostra que essa celebração atravessa o país de jeitos diferentes, muda conforme a região, o território e a forma de viver de cada comunidade, mas preserva uma força comum: reunir pessoas em torno da tradição, da comida, da música e do pertencimento”, comentou Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.
  
Entre as regiões, a população do Nordeste aparece como a mais apaixonada pelo São João que acontece em eventos públicos. Cerca de 51% dos entrevistados pretendem ir a festas juninas de rua e gratuitas, o maior índice entre as regiões. No Sudeste, esse percentual chega a 44%, enquanto no Norte é de 43%. Já no Sul, a principal intenção é participar de festas na casa de amigos ou familiares, mencionada por 43%. No Centro-Oeste, as festas em igrejas ou quermesses aparecem como principal atividade, com 42%.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Instituto Locomotiva São João Festa Junina
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