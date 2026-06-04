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Cultura

Feira do Livro de SP terá participação de diretor da EBC em painel

Thiago Regotto, Diretor-geral da empresa, integra debate sobre samba
EBC
Publicado em 04/06/2026 - 16:28
Brasília
São Paulo (SP), 17/06/2024 - Feira do Livro 2025 no Pacaembu em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) marca presença no evento A Feira do Livro de São Paulo, durante o painel Samba e Afins com Nei Lopes, conduzido pelo compositor e escritor nesta quinta-feira (4), às 18h. A EBC será representada pelo diretor-geral, Thiago Regotto, que irá celebrar em sua fala os 90 anos da Rádio Nacional como patrimônio cultural do país.

A quinta edição do festival literário começou no último sábado (30) e termina no próximo domingo (7), na Praça Charles Miller, no Pacaembu, como parte do calendário oficial da cidade.

“A participação da Rádio Nacional na mesa Samba e Afins com Nei Lopes reforça o papel da comunicação pública na preservação e difusão da cultura brasileira. Ao celebrar os 90 anos da Rádio Nacional, a EBC reafirma seu compromisso com a memória sonora do país, com a valorização do samba e das matrizes afro-brasileiras, fundamentais para a construção da identidade cultural brasileira”, destaca Thiago.

Segundo ele, a trajetória da Rádio Nacional se confunde com a própria história do samba. “Estar ao lado de Nei Lopes, referência intelectual e artística do país, é também reconhecer a importância da democratização do acesso à cultura e do rádio como espaço de memória afetiva, diversidade e patrimônio imaterial vivo”, lembra o diretor-geral.

Apoio institucional

Além da participação no painel, a EBC é apoiadora institucional do festival literário pelo quarto ano consecutivo. Ao apoiar a iniciativa, a empresa reafirma seu papel como agente de promoção do acesso democrático à cultura e ao conhecimento, contribuindo para a formação cidadã e para o fortalecimento da esfera pública de diálogo e reflexão no país.

As marcas da Rádio Nacional 90 Anos e da TV Brasil estarão expostas nos materiais de divulgação e na ambientação dos espaços da feira. As emissoras públicas também farão cobertura e divulgação do festival, o que marca o engajamento na difusão cultural, no incentivo à educação e na valorização da produção artística e literária brasileira, fortalecendo o ecossistema cultural e criativo nacional.

“Entendemos que a realização da feira contribui diretamente para o fortalecimento da formação crítica da sociedade, incentivando o pensamento plural, o intercâmbio de ideias e a democratização do conhecimento. Ao reunir autores, editoras, educadores, artistas e o público em geral, o evento amplia o acesso à produção literária nacional e internacional, estimulando a valorização da cultura escrita como instrumento de cidadania e desenvolvimento social”, diz a gerente executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado.

Ao longo dos últimos anos, A Feira do Livro de São Paulo se consolidou como o maior festival literário gratuito e a céu aberto da cidade, reunindo leitores, autores, editoras e instituições em torno do livro, da cultura e do debate público. Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 80 mil visitantes.

Cobertura especial

A Rádio Nacional de São Paulo apresentará programação especial dedicada ao evento. A equipe da emissora traz as novidades da feira no programa Tarde Nacional - São Paulo, de segunda a sexta, das 15h às 17h. A cobertura terá entrevistas e participação dos apresentadores Victor Ribeiro e Roberto Camargo e da colunista Priscila Kerche.

Sobre A Feira do Livro

Com programação de nove dias, o festival literário chega à quinta edição e dá destaque para novos formatos de jornalismo, literatura latino-americana e biografias. Estão previstas 105 atividades gratuitas nos três palcos da programação oficial, entre debates, atividades para crianças e oficinas sobre a cultura do livro.

Nos três Tablados Literários – espaços dedicados à programação paralela –, expositores e parceiros apresentam lançamentos, autografam seus livros e realizam debates. Entre as novidades deste ano está uma plataforma digital, especialmente desenvolvida para explorar as programações oficial e paralela e os mais de 160 expositores participantes de A Feira do Livro 2026, disponível no site oficial do evento.

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