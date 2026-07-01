logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival Latinidades promove vivências sobre saúde das mulheres negras

Evento tem entre destaques Karol Conká, Linn e Ana Maria Gonçalves
Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 07:00
Brasília
Brasília (DF) 24/07/2025 - Pessoas em frente a entrada do 18º Festival Latinidades 2025, no Museu Nacional. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Festival Latinidades* chega à sua 19ª edição com um olhar voltado para a discussão sobre a saúde mental das trabalhadoras e trabalhadores da área cultural. Primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento terá programação gratuita para o público em Brasília de 1º a 4 de julho. 

A proposta do evento é destacar a contribuição dessas mulheres para a sociedade em diversas áreas, com ênfase no papel estratégico das artes e da cultura na promoção da equidade de gênero e raça.  Todas as atividades são gratuitas, mediante retirada prévia de ingresso no site do evento

Neste ano, a ideia é discutir o cuidado com a saúde mental dos profissionais da arte e da cultura.  A idealizadora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, destaca que a intenção não é “tratar a saúde mental apenas a partir da exaustão e do adoecimento”, mas “abrir espaço para falar de felicidade, descanso, prazer, desejo, espiritualidade, comunidade e bem viver”, afirma.  

"Esse é um pouco do papel do Festival de Latinidades, de transformar conversas antes invisibilizadas em agendas públicas. A gente quer pensar boas práticas e transformar esse ecossistema. O Latinidades, desde sua primeira edição, é esse espaço que ecoa essas conversas", afirma Jaqueline. 

02/07/2023 - Brasília - A Coordenadora Geral do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, durante entrevista na EBC. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Coordenadora Geral do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, durante entrevista na EBC. Foto:  Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A abertura do festival será nesta quarta-feira (1º),  com o evento “Quem cuida de quem produz?”. A atividade, reservada a profissionais da área previamente inscritos, será realizada em um espaço especialmente escolhido para proporcionar uma experiência de acolhimento, conexão e cuidado. 

Entre os destaques da programação neste ano estão as cantoras Karol Conká e Linn, que participam de uma mesa na sexta-feira, 3 de julho, às 14h, no Museu da República.

O local irá receber várias atividades do festival, entre elas uma feira com empreendedoras negras, além da Casa da Igualdade Racial, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2023 - A escritora Ana Maria Gonçalves durante gravação do programa Trilha de Letras, da TV Brasil, na biblioteca da Maison de France, centro da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
 A escritora Ana Maria Gonçalves é um dos destaques da programação - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Julho das Pretas

No domingo (4), a programação termina com a participação da escritora Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor e a primeira mulher negra a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ela é uma das convidadas do VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF, realizado em parceria com o Festival Latinidades.

A edição deste ano do encontro tem como tema “Um efeito de cor: mulheres negras reescrevem o mercado editorial”. Idealizado pela escritora e jornalista Waleska Barbosa, o evento busca exaltar a produção editorial de mulheres negras, combater o apagamento e a invisibilidade histórica.

A programação inclui ainda sarau literário, palestra, lançamento e venda de livros de autoras do DF. 

“O encontro é um território de afirmação da palavra negra feminina como pensamento, mercado e futuro. A escrita de mulheres negras não ocupa apenas espaços, mas os transforma, enquanto também transforma cada uma de nós”, afirma Waleska Barbosa.

Além de Ana Maria, o encontro deste ano celebra a atuação da diretora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, da escritora e jornalista da Rádio Nacional (EBC) Cibele Tenório, da Yalorixá Mãe Baiana e da educadora Neide Rafael.

Nova York 

Outro destaque desta 19ª edição será a presença inédita do festival em Nova York, Estados Unidos. No dia 26 de julho, o Central Park recebe o Afro-Latinas Concert, que reunirá artistas da América Latina, do Caribe e dos Estados Unidos. Entre os destaques do show, que terá entrada franca, estão as brasileiras Luedji Luna e Liniker, além da cantora peruana Susana Baca e a panamenha Mai-Elka Prado Gil.

A programação completa está disponível no site do Latinidades.

* A Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional e TV Brasil são apoiadoras oficiais do Festival Latinidades.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2026 – Quilombo mantém tradição centenária, símbolo da resistência negra. Foto: Ratão Diniz/Quilombo Mineiro Pau
Quilombo mantém tradição centenária, símbolo da resistência negra
Rio de Janeiro, 25/06/2026 - O artista Affonso Dalua inaugura a exposição Do Mangue à Laje nesta sexta (dia 26) na Galeria 535, no Observatório de Favelas, Complexo da Maré. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cotidiano da Maré é destaque em exposição de fotos
Brasília (DF), 23/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - 25 anos sem Milton Santos. Foto: Acervo IEB-USP/Divulgação
Acervo da USP revela novas faces do pensador negro Milton Santos
Edição:
Amanda Cieglinski
Festival Latinidades saúde mental Mulher Negra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral TV Brasil passa a contar com mais 3 produções de emissoras parceiras
qua, 01/07/2026 - 08:28
Brasília (DF), 17/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital, em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes. Foto: PF/Divulgação
Geral PF deflagra 3ª fase de operação que apura desvio de recursos públicos
qua, 01/07/2026 - 08:02
Brasília (DF), 30/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A mesa-tenista Sofia Kano. Foto: Sogipa/Divulgação
Esportes Inspirada em primo, mesa-tenista Sofia Kano mira cenário internacional
qua, 01/07/2026 - 08:02
Hepatite
Geral Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de julho de 2026
qua, 01/07/2026 - 08:00
Greve dos rodoviários provoca paralisação da frota de ônibus da cidade e aglomerações nos pontos de parada.
Justiça TST determina aumento de 80% da frota de ônibus durante a greve no Rio
qua, 01/07/2026 - 07:47
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde Training - Waters Sportsplex, Tampa, Florida, U.S. - June 30, 2026 Cape Verde's Ryan Mendes during training IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
Esportes Capitão da seleção de Cabo Verde é investigado por denúncia de estupro
qua, 01/07/2026 - 07:45
Ver mais seta para baixo