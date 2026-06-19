Festival literário fortalece a produção cultural das periferias no Rio

A potência da literatura produzida dentro das periferias ganha um novo palco na Biblioteca Parque de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, que recebe nesta sexta (19) e sábado (20) a Feira Literária Conta Conto ─ Voz das Periferias. O evento reúne literatura, gastronomia, música, teatro e manifestações artísticas, em uma programação gratuita e aberta ao público.

Segundo um dos idealizadores do projeto, Elton de Souza Pinheiro, o objetivo é fortalecer a conexão entre artistas e comunidade. Autor de livros de terror sobre o subúrbio do Rio, Elton conta que não existiam muitos espaços culturais voltados para comunidades durante sua infância.

“A gente tem um orgulho muito grande dessa programação, do jeitinho que ela está, porque são pessoas que vieram da periferia, que fizeram seu trabalho a partir desse olhar periférico e que, hoje, estão no mundo ganhando sua vida e que voltam agora para um festival para mostrar um pouco da sua arte”, disse.

“O festival tem essa preocupação de dizer 'olha, esses artistas aqui chegaram, e a gente pode ir junto'. E como é que a gente vai junto? O festival nasce também com a proposta de inspiração, de inspirar esses jovens, essas crianças, e dizer que existem oportunidades e que há fomento a partir do nosso conhecimento de território de favela”.

Ao todo, 15 autores já confirmaram presença para integrar as mesas de bate-papo, encontrar os leitores e também autografar livros. Durante a feira, cerca de 300 exemplares vão ser distribuídos.

Entre os convidados está o escritor Júlio Emílio Braz, que vai apresentar o livro Pretinha, Eu. Na história, a personagem Vânia é a primeira aluna negra de um colégio de elite do Rio e precisa lidar com diversas situações.

O evento também reúne lideranças periféricas para debater sobre território, protagonismo e economia criativa. Cintia Sant'Anna, fundadora do Instituto Entre o Céu e a Favela e liderança comunitária do Morro da Providência, participa da mesa “Produção de Favela – Quem Ganha com Nossa Arte?”.

Conta Conto

O projeto Conta Conto começou em 2021, como um encontro entre contadores de histórias, idealizado por Elton de Souza Pinheiro, nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Leandro Pedro, do Morro do Turano, zona norte do Rio de Janeiro.

Após mais de 20 edições realizadas em diversos municípios do Rio, eles chegaram à conclusão de que o evento precisava crescer.

“Quando a gente vê que o espaço está cheio, que o espaço periférico está lotado de crianças, está lotado de pais, estão sedentos por isso, também é muito importante. A gente vê que o fomento desse tipo de evento pode trazer efetivamente público”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.