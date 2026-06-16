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Cultura

Jornada do Patrimônio abre inscrições para instituições de SP

Evento está programado para 7 e 9 de agosto
Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 16:09
São Paulo
Fachada e jardim do Museu do Ipiranga.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Municípios, museus, universidades, fundações e organizações culturais de todo o estado de São Paulo já podem se inscrever para participar da Jornada do Patrimônio 2026, evento promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo Estado de São Paulo e gerenciado pela Fundação Energia e Saneamento (FES)

O evento prevê uma série de atividades sobre memória, cultura e identidade e, neste ano, acontecerá entre os dias 7 e 9 de agosto, com o tema Nosso Patrimônio é uma Viagem.

Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton afirmou em nota divulgada pela pasta que "mais do que uma celebração, a Jornada do Patrimônio é um instrumento poderoso de preservação e de orgulho de ser paulista".

"A participação dos municípios e das instituições é fundamental para que possamos valorizar a diversidade do patrimônio cultural presente em todas as regiões do Estado e ampliar o acesso da população a essas experiências".

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Entre as atividades que poderão ser desenvolvidas para o evento estão roteiros em lugares de patrimônio, caminhadas históricas e visitas mediadas, percursos culturais, oficinas, palestras, rodas de conversa, mesas-redondas e atividades educativas, entre outros.

Segundo a secretaria, as prefeituras e secretarias municipais poderão aderir à programação do evento mesmo sem ainda terem definido alguma atividade, já que haverá apoio para o planejamento e desenvolvimento de propostas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de junho por meio do site

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Edição:
Vinicius Lisboa
Jornada do Patrimônio Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas do Governo Estado de São Paulo patrimônio São Paulo
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