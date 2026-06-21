Masp oferece bolsas para programa de ensino artístico-cultural

Podem participar estudantes que já são bolsistas em suas escolas

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) recebe candidaturas de jovens para seu programa Pré-Universitário, de ensino artístico-cultural e preparação de portfólios na área. São elegíveis estudantes que têm bolsas em suas escolas.

Estão sendo ofertadas 20 vagas. A idade mínima para participar é de 14 anos.

Pioneiro no Brasil com essa proposta, o programa explora, este ano, a arte contemporânea, isto é, criações de artistas ainda em atividade ou com obras bastante atuais. As aulas serão realizadas de 13 a 24 de julho, de manhã e à tarde, sendo conduzidas por especialistas em diversas subáreas da economia criativa, como preservação de acervo, curadoria e comunicação.

Os jovens selecionados terão contato não somente com o acervo do próprio Masp, mas com artistas que abrirão as portas de seus ateliês para apresentar seus processos criativos. Um dos objetivos da instituição é fomentar debates e reflexões sobre temáticas que permeiam e impregnam a arte contemporânea, como decolonialidade, moda enquanto ferramenta política e inteligência artificial.

A segunda semana será reservada à elaboração de portfólios, que poderão servir aos jovens em candidaturas universitárias. Cada participante terá acompanhamento individual de artistas e curadores e direito a compartilhar a compilação de seus trabalhos com convidados, ao finalizá-la.

A participação no programa garante um certificado e uma carta de recomendação personalizada, em português e em inglês, item útil para quem planeja ter mais projeção internacional. As candidatas e os candidatos deverão entregar uma carta explicando o porquê de seu interesse no projeto, podendo, se quiserem, adicionar um portfólio já existente, o que ajuda os avaliadores a saber quais são as linguagens de sua preferência, influência, entre outros elementos.



O Masp exige o envio de um comprovante da condição de bolsista, emitido pela escola dos participantes. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição museológica e eventuais dúvidas podem ser encaminhadas ao email ensino@masp.org.br.