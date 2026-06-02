MinC lança plataforma para cadastramento de bibliotecas estaduais 

BiblioBR vai centralizar o cadastro e a gestão das informações

A Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, foi sede nesta terça-feira (2) do lançamento da Plataforma BiblioBR, ferramenta do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) destinada ao cadastramento e à gestão de informações das bibliotecas brasileiras.

A iniciativa visa aperfeiçoar a formulação de políticas públicas, além de promover maior transparência dos dados coletados.

A coordenadora-geral de Leitura e Bibliotecas do Ministério da Cultura (MinC), Nadja Cézar, disse que existe um grande movimento de integração entre os estados e a BN, com a perspectiva de buscar estruturar mais ações para que as bibliotecas de todo o país tenham caráter permanente.

O objetivo é que as bibliotecas possam acessar diretamente o site da plataforma via sistema GovBr, dando informações completas sobre esses espaços públicos.

“A ideia é ter dados de onde estão as bibliotecas, seus acervos, leitores, consumidores constantes de livros no país”, disse Nadja.

Em um primeiro momento, serão integradas à plataforma as bibliotecas públicas e comunitárias, prevendo-se, em um segundo momento, a integração também das bibliotecas associadas.

A primeira biblioteca cadastrada foi a Biblioteca Nacional, que é referência histórica para o país. A expectativa é que todos os municípios e estados cadastrem suas bibliotecas no sistema.

A realização do cadastro possibilitará que a biblioteca participe de chamadas públicas e demais políticas promovidas pelo MinC.



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Lugar de gente

O lançamento da Plataforma BiblioBR e o Acordo de Cooperação entre o MinC e o governo fluminense têm o objetivo de fortalecer as políticas públicas de livro, leitura e bibliotecas, em uma ação federativa entre o governo federal e os estados.

A titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, defendeu que as bibliotecas não podem ser só um lugar de livros, mas de gente.

“As bibliotecas têm nos ensinado isso no Rio de Janeiro, onde as salas estão cada vez mais dialogando com a questão do acolhimento”. A meta é que as pessoas visitem as bibliotecas não somente para ler, mas para assistir a peças de teatro e para dançar. “As bibliotecas têm cumprido esse papel”.

O secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba, lembrou que o SNBP foi criado na Biblioteca Nacional, durante a gestão do escritor e poeta Affonso Romano de Sant’Anna, juntamente com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), na década de 1990.

Segundo Fabiano Piúba, o SNBP “só faz sentido quando ele se articula, se integra e colabora com os sistemas estaduais”.

Acordo

Na ocasião, foi firmado o Acordo de Cooperação Federativa (ACF) entre o MinC e o governo fluminense.

O objetivo é desenvolver ações conjuntas entre o sistema nacional e o sistema estadual de bibliotecas públicas para construção de planos e programas voltados para modernização, gestão das bibliotecas públicas, formação de profissionais e estímulo à leitura no estado.

O acordo assinado com a Secec-RJ está associado ao Plano Nacional do Livro e Leitura, instituído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Expansão

O presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Marco Lucchesi, destacou que a instituição tornou-se, atualmente, um território ubíquo, o que significa que “ela está em toda parte”.

Este ano, a BN deverá marcar mais de 100 milhões de acessos a seu acervo. A entidade distribui livros para países como Haiti e Palestina e também para comunidades indígenas, quilombolas, com ajuda da Marinha e da Aeronáutica.

Hoje, a instituição tem relações com a Biblioteca do Vaticano, “uma das mais notáveis do mundo”, e com bibliotecas da Inglaterra, América Latina, Cuba e de países da África e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, entre outras.

“A BN é um grande espelho onde não deve faltar o rosto de nenhum brasileiro, de nenhum estrangeiro, de ninguém do planeta”, disse Lucchesi.

Detalhes

A Plataforma de Cadastro do SNBP foi desenvolvida pela Coordenação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (CGLEB) e pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação do Ministério da Cultura.

Com vigência de 30 (trinta) anos, o Acordo de Cooperação Federativa é o instrumento de formalização da relação e credenciamento dos Sistemas Estaduais e do Distrito Federal ao SNBP.