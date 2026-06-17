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Cultura

Mostra gratuita com 67 artistas ocupa Parque Glória Maria no Rio

Evento que começa no sábado ficará aberto ao público até 24 de agosto
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil ​
Publicado em 17/06/2026 - 12:44
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 17/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Exposição Pausa Cotidiana. Foto: Miriam Ramalho/Divulgação
© Miriam Ramalho/Divulgação

O Parque Glória Maria, situado em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, recebe a partir das 15h do próximo sábado (20) a exposição gratuita Pausa Cotidiana, que reúne 67 artistas de várias regiões do Brasil e de diferentes linguagens.

A mostra ficará aberta até 24 de agosto, de quarta-feira a segunda-feira, das 9h às 18h, exceto na terça-feira, quando o parque estará fechado.

A exposição convida o público a desacelerar os compromissos e tarefas do dia a dia, experimentando novas formas de percepção trazidas pelas múltiplas linguagens artísticas reunidas no local. São pinturas, fotografias e instalações que estarão integradas com o espaço cultural.

Entre os artistas com trabalhos na mostra estão a atriz e artista visual Carolina Kasting, os fotógrafos Amanda Laino, Miriam Ramalho e Caio Negreiros.

As curadoras são Amanda Leite e Claudia Linhares. Amanda afirma que, “mais que uma exposição, Pausa Cotidiana cria um espaço de convivência e contemplação, onde arte e arquitetura dialogam para estimular novos olhares sobre o tempo e a experiência urbana”.

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Em paralelo, haverá também no sábado (20) e domingo (21) a feira literária Tempo tem Alma: entre paredes e páginas, dedicada à produção editorial independente. A ação reúne artistas, autores e editores que apresentam publicações especiais, livros de artista, impressos autorais e projetos editoriais que expandem as possibilidades do livro como objeto artístico e espaço de experimentação.

Claudia Linhares analisa que a aproximação das artes visuais com publicações independentes fortalece o diálogo entre diferentes formas de criação, promovendo, também a circulação de ideias. A feira funcionará das 14h às 18h. 

 

Edição:
Valéria Aguiar
mostra gratuita artistas Rio de Janeiro Parque Glória Maria Feira literária Tempo tem Alma
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