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Cultura

Museu de Arte do Rio exibe mostra da sul-africana Zanele Muholi

Ativista faz sua primeira exposição individual no país
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 17:11
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 15/06/2026 – Série série Somnyama Ngonyama. Foto: Zanele Muholi/série Somnyama Ngonyama
© Zanele Muholi/Somnyama Ngonyama

O Museu de Arte do Rio (MAR) traz ao público Beleza Valente, primeira mostra individual no Brasil da artista visual sul-africana Zanele Muholi.

Apresentada pelo Instituto Moreira Salles em São Paulo, a mostra está agora na capital fluminense, trazendo um panorama da produção de Muholi, com curadoria de Daniele Queiroz, Thyago Nogueira e Ana Paula Vitorio.

O título Beleza valente exalta que a beleza, na obra da artista, representa uma forma de luta e afirmação, em oposição à violência contra pessoas negras LGBTQIA+.

Na exposição, podem ser vistas mais de 100 obras que incluem fotografias e vídeos e traçam um panorama da carreira de Zanele Muholi, de 2002 até agora, documentando a comunidade negra LGBTQIA+ na África do Sul e no mundo.

Rio de Janeiro (RJ), 15/06/2026 – Série série Somnyama Ngonyama. Foto: Zanele Muholi/série Somnyama Ngonyama
Série série Somnyama Ngonyama. Foto:  Zanele Muholi/Somnyama Ngonyama

Há também obras inéditas feitas no Brasil em 2024, quando Muholi esteve em São Paulo e participou do Festival ZUM, organizado pela revista de fotografia do IMS. Na ocasião, ela conheceu organizações e instituições LGBTQIA+, traçando um paralelo entre a história da luta por direitos no seu país e no Brasil.

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Para Muholi, que nasceu em 1972, em Umlazi, Durban, na África do Sul, durante o regime do apartheid no país, "arte e política são inseparáveis".

Uma das séries mais emblemáticas de Muholi é Somnyama Ngonyama que, em português, significa Salve, leoa negra!. Iniciada em 2012, a obra permanece em desenvolvimento constante e presta homenagem à mãe da artista e a seus ancestrais.

Por meio de autorretratos realizados em diferentes cidades ao redor do mundo, a artista se representa utilizando objetos cotidianos, como cobertores e almofadas, que remetem a aspectos sociais e políticos relacionados à história da África do Sul, bem como aos lugares por onde ela passa.

A mostra estará aberta ao público de terça-feira a domingo, das 11h às 18h, sendo que a entrada é gratuita às terças-feiras. Nos demais dias, é cobrado ingresso no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada)

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Edição:
Maria Claudia
Museu de Arte do Rio Mar exposição ativista sul-africana Zanele Muholi
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