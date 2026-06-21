Museu Nacional lança exposições inéditas em comemoração aos 208 anos

Em comemoração aos seus 208 anos, o Museu Nacional, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, vai abrir para o público a partir de domingo (21) duas exposições inéditas distribuídas em seis salas do Paço de São Cristóvão, edifício histórico que abrigava coleções do museu, em reconstrução desde o incêndio que também o destruiu em 2 de setembro de 2018.

Rescaldo das Memórias é a mostra individual do artista Vik Muniz, composta por fotografias e esculturas desenvolvidas a partir de cinzas e fragmentos de peças resgatadas do palácio. Segundo os organizadores, instalada na sala onde o incêndio de 2018 teve início e na qual é possível observar vigas de aço retorcidas pelo fogo, a exposição propõe reflexões sobre perda, memória e reconstrução, ao mesmo tempo em que reafirma a permanência do museu e sua capacidade de reinvenção.

Desenvolvida pelas equipes do museu e do Projeto Museu Nacional Vive, a mostra Bastidores da Ciência expõe a potência criativa e científica da instituição. Da restauração à paleoarte, da modelagem digital à taxidermia, das ilustrações científicas às sofisticadas técnicas de conservação de acervos, a exposição lança luz sobre profissões, conhecimentos e modos de fazer que marcam o cotidiano de um museu de ciências.

Instrumentos musicais produzidos pelo luthier Davi Lopes a partir de madeiras resgatadas do incêndio no museu também são destaques. “Não coloquei meus olhos na destruição e sim na renovação”, disse Davi.

Achados arqueológicos, ornamentos históricos restaurados e um conjunto de acervos científicos doados pelo Museu Sueco de História Natural, apresentados em uma vitrine que celebra o bicentenário das relações Brasil–Suécia, completam a mostra.

O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Ronaldo Fernandes, destaca que “juntas, as mostras reafirmam a vitalidade da instituição, unindo arte, ciência e inovação, para aproximar o público de sua história e de seu futuro”.

Segundo Lucia Basto, gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive, “esta é mais uma oportunidade para acompanhar de perto a reconstrução do Museu e viver novas experiências neste palácio em transformação, que reafirma sua função social ao promover encontros entre ciência e arte”.

De acordo com Vik Muniz, ao transformar resíduos em patrimônio artístico, propõe uma reflexão sobre o poder da memória, da imaginação e da reconstrução coletiva.

“Não se trata apenas do que foi perdido. Trata, sobretudo, do que permanece. E daquilo que pode renascer", destaca o artista.

Serviço

Bastidores da Ciência e Rescaldo das Memórias

De 21 de junho a 30 de agosto

Terça a domingo, das 10h às 16h

Entrada gratuita, com retirada de ingressos pela Sympla.

Ingressos para as sessões de cada semana estarão disponíveis a partir das 13h das segundas-feiras

O acesso no domingo (21) será livre, a partir das 9h, sem necessidade de retirada de ingressos.

Visitas em LIBRAS com tradução para o português aos sábados, das 13h às 15h, a partir de 27/06

Visitas de pessoas com deficiência mental/intelectual e/ou transtornos do neurodesenvolvimento em horários exclusivos: sempre às sextas-feiras e aos domingos, das 9h às 10h, a partir de 26/6. Esses públicos são bem-vindos em qualquer outro dia e horário.

Agendamento de grupos escolares e de projetos sociais: e-mail para agendamento.exposicao@mn.ufrj.br

Status da reconstrução

- 75% das fachadas restauradas, incluindo esquadrias e ornamentos históricos

- 80% dos telhados refeitos, com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e captação de águas pluviais instalados

- Esculturas centenárias de mármore restauradas, réplicas instaladas no topo do palácio

- Obras em andamento: restauro do bloco posterior do palácio, reforma e ampliação do prédio anexo e da Biblioteca Central do Museu

- Avanço no restauro de ambientes internos emblemáticos, como a sala do meteorito Bendegó e o pátio da escadaria monumental de mármore

- Claraboia instalada na área mais antiga do palácio, protegendo ornamentos históricos e sustentando um cachalote de 15,7 metros

- Projeto de arquitetura e restauro aprovado pelo Iphan; projeto de combate e prevenção a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros (RJ)