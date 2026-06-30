Penápolis recebe sinal da TV Brasil e de outras emissoras públicas

O município de Penápolis, no interior de São Paulo, passou a receber o sinal da TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e da Rede Legislativa, nesta segunda-feira (29), após a inauguração da estação transmissora da Rede Legislativa.

Com isso, cerca de 60 mil pessoas ganham acesso a oito novos canais digitais gratuitos e poderão assistir aos conteúdos de TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação, Canal Saúde, TV Câmara, TV Senado, TV Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e TV Câmara de Penápolis.

A gerente-executiva de integração de conteúdos e rede da EBC, Lídia Neves, explica que a nova infraestrutura possibilita a transmissão da TV Brasil e dos demais canais da multiprogramação da EBC e fortalece a comunicação pública no país.

"A população recebe um sinal com conteúdos de qualidade, que contribuem para que as pessoas conheçam mais o Brasil e sua diversidade cultural", celebra. "A chegada desses canais também fortalece a integridade de informação e a própria democracia, ao levar jornalismo de qualidade para a região", finaliza.

A implantação da estação foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da EBC e da Rede Legislativa. A solenidade foi realizada na sede da Câmara Municipal e reuniu autoridades municipais, estaduais e federais.

O investimento do governo federal para a implantação da estação de transmissão foi de aproximadamente R$ 700 mil.

A iniciativa amplia o acesso da população a conteúdos de interesse público e fortalece a comunicação pública ao disponibilizar programação voltada à informação, à educação, à cultura, à saúde e aos serviços de cidadania, além de reforçar a transparência e o exercício da cidadania por meio da programação legislativa.

Multiprogramação – TV pública

1.1 – TV Brasil

1.2 – Canal Gov

1.3 – Canal Educação

1.4 – Canal Saúde

Multiprogramação – Rede Legislativa

8.1 – TV Câmara dos Deputados

8.2 – TV Alesp

8.3 – TV Câmara de Penápolis

8.4 – TV Senado