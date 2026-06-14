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Cultura

Rádio Nacional estreia documentário de 90 episódios sobre os 90 anos

Programa começa nesta segunda-feira (15), com destaque de personagens
EBC
Publicado em 14/06/2026 - 09:11
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 13/05/2026 – Rádio Nacional - Projetos 90 anos -
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Rádio Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia nesta segunda-feira (15) o documentário especial 90 anos em 90 histórias, com episódios diários e uma contagem regressiva até o aniversário de nove décadas da emissora, lembrado em 12 de setembro. A iniciativa resgata a trajetória histórica da Rádio Nacional a partir de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância e acervos raros.

A série, que será composta por 90 episódios de cerca de 6 minutos, vai ao ar todos os dias, em toda a cadeia Nacional, às 10h e às 20h, no Horário de Brasília (DF). As edições ficarão disponíveis também no site da Rádio Nacional, a partir de 17 de junho. Haverá ainda opção de ouvir o documentário via Spotify.

A produção da série é conduzida pelos jornalistas Guilherme Strozi, Raquel Júnia e César Faccioli, que também fazem um amplo trabalho de pesquisa em acervos institucionais, como os da EBC, do Arquivo Público de Brasília, do Arquivo Nacional e do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.

A montagem e a sonorização são assinadas por Jailton Sodré. A pesquisa no acervo da EBC contou com o trabalho de Aline Brettas, Indiara Goes e Thiago Guimarães.

A concepção da série é de Thiago Regotto, com coordenação de produção de Cynthia Cruz. O projeto teve como objetivo construir uma linha do tempo sonora que percorre a história do Brasil dos anos 1930 aos dias atuais.

Segundo o diretor-geral da EBC, Thiago Regotto, esta é a primeira vez que a Rádio Nacional realiza uma produção dedicada a revisitar e organizar sua trajetória.

“Muita gente já contou a história da Rádio Nacional ao longo desses 90 anos, mas a própria emissora ainda não. Estamos fazendo esse exercício de olhar para o passado para reconstruir uma linha do tempo mais integrada, sem os hiatos provocados por períodos de apagamento, como na ditadura, ou por rupturas mais recentes, como aconteceu no governo passado.”

De acordo com ele, o programa conta a história de uma emissora que nasce no início do século passado. "[A Nacional] ajuda a formar a identidade cultural do país, faz o Brasil falar português, torcer por futebol, falar de novelas e integra o território nacional por meio das ondas curtas da Amazônia. É a história que faz a Rádio ser, hoje, a maior emissora pública da América Latina e uma das mais importantes da história do rádio no Brasil.”

Entrevistados

Para reconstruir a trajetória da Rádio Nacional em toda a sua riqueza e complexidade, o especial reúne depoimentos de pesquisadores, jornalistas, artistas e protagonistas que ajudam a compreender a dimensão histórica da emissora.

Entre as novas entrevistas feitas exclusivamente para o especial estão antigos e atuais profissionais da Rádio Nacional, estudiosos, pesquisadores e amantes da memória do rádio brasileiro como Erika Herd, Lia Calabre, Henrique Cazes, João Batista de Abreu, Marcelo Abud, Izani Mustafá, o escritor Luiz Antonio Simas, o sambista Rubens Confete, além do ex-presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci; e da primeira presidenta da EBC, Tereza Cruvinel.

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Alto Solimões: FM 96,1 MHz 

Acesse também o site da RNCP e confira qual é a parceira da Rádio Nacional em sua região.

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