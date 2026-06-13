Representatividade e ancestralidade em foco no Conversa com o Autor

A literatura infantil voltada para o letramento racial e a valorização da cultura negra é o tema do Conversa com o Autor deste domingo (14), às 12h30, na Rádio MEC. A jornalista Katy Navarro entrevista os autores Júnior Dantas e Cristina Moura sobre o livro O Pequeno Herói Preto, obra ilustrada por Rodrigo Andrade.

O enredo gira em torno das aventuras de Super Nagô, um herói e youtuber de 10 anos que descobre seus poderes por meio de sua família. Ele utiliza os conhecimentos de seus antepassados e da natureza para transformar positivamente a vida das pessoas ao seu redor.

Júnior Dantas nasceu em Ipueira (RN), é ator, roteirista, contador de histórias, jornalista e o criador do espetáculo que deu origem ao livro. Já Cristina Moura é professora, artista contemporânea, diretora teatral, coreógrafa e preparadora de elenco. Formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB), viveu por nove anos na Europa, onde colaborou com diversos diretores e coreógrafos.

Durante o programa, eles detalham como o espetáculo O Pequeno Herói Preto, idealizado por Júnior Dantas e focado em letramento racial, ancestralidade e valorização da cultura negra, virou livro escrito por Cristina Moura e pelo próprio Júnior.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, o programa tem quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.

Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

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