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Cultura

Rio das Ostras Jazz & Blues Festival reúne importantes nomes da música

Evento será transmitido pela Rádio MEC no programa Jazz Livre
EBC
Publicado em 04/06/2026 - 11:12
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - 02/06/2026 - Rio das Ostras Jazz & Blues Festival reúne importantes nomes da música instrumental. (Marcel Powell). Foto: Divulgação
© Festival Rio das Ostras Jazz & Blues/Divulgação

A 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival começa nesta quinta-feira (4) reunindo alguns dos principais nomes da música instrumental contemporânea em uma programação gratuita. Os destaques serão transmitidos pela Rádio MEC, durante o mês de junho, dentro da faixa do programa Jazz Livre, às 21h. 

O festival, que é o maior encontro do gênero na América Latina, segue até o dia 7 de junho com mais de 30 atrações. Astros da música brasileira e internacional fazem performances em cinco espaços montados em diferentes pontos turísticos de Rio das Ostras ao longo do encontro. 

Entre os destaques da programação está a saxofonista britânica Nubya Garcia, uma das artistas mais influentes da nova geração do jazz mundial, que se apresenta nos dias 5 e 6 de junho. 

Um dos momentos mais aguardados desta edição é o encontro inédito entre Guinga e Marcel Powell no show Tributo a Baden, no dia 6 de junho, que celebra pela primeira vez os dois violonistas juntos no palco, em homenagem à obra de Baden Powell, um dos maiores nomes da música brasileira.

Filho de Baden Powell, Marcel conduz o espetáculo em uma homenagem afetiva e musical ao legado do compositor e violonista, reunindo clássicos como Berimbau, Consolação e Refém da Solidão. O show também contará com participações especiais da cantora Ana Paes, momentos em duo entre Marcel e Guinga, apresentações solo e histórias sobre as canções, bastidores e passagens marcantes da trajetória de Baden. 

A programação inclui ainda artistas como Larkin Poe, Stanley Jordan, Mark Lettieri Group, Bill Laurance Trio, Linda May Han Oh, Taj Farrant, The Brooks, Guinga & Marcel Powell, Gabriel Grossi, Bixiga 70 e Afrojazz. A expectativa é reunir entre 100 mil e 130 mil pessoas durante o feriadão de Corpus Christi. 

>> A programação completa pode ser acessada na página do evento

Transmissão na Rádio MEC

Os espetáculos gravados pela Rádio MEC no Palco Costa Azul do festival ganham janela na programação da emissora pública nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de junho, com dois shows por noite.

Confira a programação das transmissões:

  • Jazz Livre - Esquenta Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Live Gabriel Grossi Trio - quarta-feira (3), às 21h, ao vivo na Rádio MEC e no YouTube da emissora
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Estação 66 e Gabriel Grossi Quarteto - sexta-feira (5), às 21h, na Rádio MEC;
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Fred Sunwalk e Stanley Jordan - sábado (6), às 21h, na Rádio MEC;
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Nubya Garcia e Mark Lettieri Group - sexta-feira (12), às 21h, na Rádio MEC;
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Larkin Poe e Bixiga 70 - sábado (13), às 21h, na Rádio MEC;
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Linda May Han Oh e Bill Laurance Trio - sexta-feira (19), às 21h, na Rádio MEC;
  • Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Taj Farrant e The Brooks - sábado (20), às 21h, na Rádio MEC.

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Edição:
Vinicius Lisboa
música instrumental Rádio MEC Jazz Livre jazz Rio das Ostras Rio de Janeiro Festival de Música
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