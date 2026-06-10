São Paulo destinará R$ 90 milhões para audiovisual e economia criativa

Editais vão abranger salas de cinema de rua e design de moda

O governo paulista anunciou a destinação de R$ 90 milhões para o setor cultural, por meio de editais que serão publicados nesta quarta-feira (10). O valor será destinado às áreas de audiovisual, games, arquitetura, economia criativa, além de festivais e eventos em municípios com menos de 50 mil habitantes.

“Este ano, aproveitamos o SP Audiovisual Hub para anunciar que estamos tirando do papel uma demanda histórica do audiovisual, que é o apoio direto às salas de cinema e de rua. Isso, somado aos já consolidados editais de fomento do Programa de Ação Cultural (ProAC), programa que celebra duas décadas em 2026”, afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, durante o evento de apoio ao audiovisual promovido pela própria secretaria.

O setor do audiovisual terá quatro editais de apoio distintos:

Produção de longa-metragem (produção/coprodução);

Produção de telefilme ou longa-metragem de baixo orçamento;

Salas de cinema (módulos cinemas de rua e cinemas de rua e itinerante);

Adaptação de obra literária para roteiro cinematográfico.

As linhas de apoio também incluirão a área de games, com edital para desenvolvimento ou finalização e publicação de jogos eletrônicos, dividido em dois módulos específicos.

Para a área de arquitetura haverá o edital de elaboração de projeto de arquitetura para ocupação de bens tombados.

A área de economia criativa terá o edital voltado para design de moda e de produtos, composto por dois módulos.

Festivais e eventos

Está também previsto para hoje o lançamento do edital de mostras, festivais e eventos, além do destinado à realização de projetos culturais em municípios de até 50 mil habitantes.

Esses dois chamamentos visam a complementar políticas de impacto mais restrito em cidades onde a estrutura municipal não tem condições de suprir as demandas dos artistas e da população.