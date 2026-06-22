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Cultura

Seminário das Rodas de Samba discute políticas públicas para o setor

Nomes históricos e novas vozes se reúnem até 24 de junho no Rio
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 08:30
Rio de Janeiro
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© Governo do Rio de Janeiro

Cantores, pesquisadores, gestores públicos e lideranças culturais se reúnem no Rio até 24 de junho no 1º Seminário Nacional das Rodas de Samba. A finalidade é discutir desafios, potências e o papel dessa manifestação no cenário cultural brasileiro.

O encontro começa nesta segunda-feira (22), no Palácio Gustavo Capanema e no Renascença Clube, e propõe reflexão sobre economia criativa, patrimônio cultural, memória, participação social, ocupação dos espaços públicos e desenvolvimento territorial.

De acordo com o Ministério da Cultura (MinC), organizador do seminário, as rodas de samba compõem importantes redes de sociabilidade, geração de renda, circulação cultural e preservação das tradições afro-brasileiras. 

O secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, conta que a ideia do encontro surgiu a partir de uma reunião do ministério com representantes das rodas de samba para debater a manifestação como importante fenômeno da vida cultural brasileira e para ampliar o conhecimento sobre as políticas públicas dentro do setor.

“As rodas de samba têm uma rede muito grande de produção cultural em todo o país. Elas atuam na preservação das nossas tradições, fazem a transmissão dos saberes entre as gerações do samba.”

Segundo ele, este é um momento para ser inovador e valorizar a cultura do samba. “A partir do seminário, a gente vai conseguir articular ideias para políticas públicas com instrumentos de proteção.”

A programação inclui debates com nomes como Helena Theodoro, Tadeu Kaçula, Nilcemar Nogueira, Aline Calixto, Rafa Rafuagi, Zé Luiz do Império, Rogério Familia, Marina Iris, Thiago Carvalho, além de representantes do Ministério da Cultura, Funarte, Iphan e instituições parceiras.

No dia 24 de junho, o seminário será encerrado no Renascença Clube com uma mesa reunindo Nei Lopes, Teresa Cristina, Moacyr Luz e Márcio Tavares. Na sequência, haverá roda de samba comandada por Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica.

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Edição:
Talita Cavalcante
samba Rio de Janeiro Cultura
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