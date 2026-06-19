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Cultura

TV Brasil estreia nesta sexta-feira série chinesa Rumo ao Maravilhoso

Produção foi líder em audiência na China
TV Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 07:28
Brasília
Brasília (DF), 18/06/2026 – TV Brasil estreia nesta sexta série chinesa Rumo ao Maravilhoso. Frame TV Brasil
© Frame TV Brasil

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), começa a exibir nesta semana a série chinesa Rumo ao Maravilhoso. O primeiro episódio vai ao ar nesta sexta-feira (19), às 20h, e os demais capítulos serão transmitidos no mesmo horário até o sábado (27). Não haverá apresentação neste domingo (21).

O drama foi exibido pela plataforma chinesa iQIYI , com mais de 100 milhões de espectadores online, além de liderar a audiência em seu horário no canal de televisão CCTV-1.

"Rumo ao maravilhoso é a primeira produção seriada chinesa a ser exibida na televisão aberta brasileira. A TV Brasil tem aberto esse espaço de diálogo com a teledramaturgia de diferentes partes do mundo, dando ao nosso público a possibilidade de conhecer novas paisagens e culturas. Trata-se de uma série premiada, com ótimo potencial de diálogo com o público brasileiro”, afirma a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Guta Ramos.

A obra conta a história de Li Wenxiu (interpretada por Zhou Yiran), uma jovem chinesa do grupo étnico Han que cresceu em Altay, Xinjiang.  Aos 19 anos, mudou-se para Ürümqi para trabalhar. Com uma paixão pela escrita e inicialmente determinada a seguir seus sonhos literários na cidade grande, enfrentou repetidos contratempos em seu emprego em um hotel e foi forçada a retornar à sua cidade natal, dependendo de sua mãe, Zhang Fengxia (interpretada por Ma Yili), que administra uma pequena loja.

Ao voltar para casa, Li Wenxiu não só sente uma profunda sensação de familiaridade, como também conhece um alegre garoto cazaque chamado Batay (interpretado por Yu Shi). Através de sua vida na região rural, Wenxiu descobre gradualmente a beleza da paisagem local.

A série foi selecionada para a Competição de Melhor Drama Longo no 7º Festival de Séries de Cannes em 2024, tornando-se o primeiro drama longo em língua chinesa a ser indicado para esta categoria. Também foi exibida no 14º Festival Internacional de Cinema de Pequim.

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Edição:
Maria Claudia
TV Brasil série chinesa Rumo ao Maravilhoso
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