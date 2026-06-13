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Cultura

TV Brasil exibe festas de São João do Nordeste neste sábado

Especial Arraiá Brasil mostra shows em Caruaru, Mossoró e Assú
EBC
Publicado em 13/06/2026 - 13:15
Brasília
Caruaru (PE), 12/06/2025 – Artistas animam o público na festa de São João de Caruaru. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A TV Brasil leva ao público de todo o país a animação de três dos mais tradicionais festejos juninos do Nordeste, neste sábado. A emissora exibe apresentações e atrações das celebrações de São João de Caruaru (PE), Mossoró (RN) e Assú (RN), dentro da faixa temática Arraiá Brasil. 

Neste sábado (13), a transmissão será das 21h às 3h. Entre os destaques da noite estão os shows ao vivo de Alok, em Caruaru, Márcia Fellipe e Matheus e Kauan, em Mossoró, e Israel Fernandes, em Assú. A programação ainda reúne apresentações gravadas de artistas como Zé Vaqueiro e Guilherme Ropado.

As transmissões são realizadas em parceria com a PrefTV, de Caruaru, e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

A ancoragem da programação será feita diretamente do Rio de Janeiro pelos apresentadores Bruno Barros e Verônica Dalcanal, com coordenação de produção de Eduardo Gurgel e direção de Enio Puello e Carlos Colla.

O Arraiá Brasil ganha a tela da emissora pública durante todo o mês de junho, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 (noites especiais de São João).​ O projeto da TV Brasil em parceria com a RNCP reforça o compromisso da comunicação pública com a valorização da cultura popular brasileira, ampliando o alcance de algumas das maiores festas juninas do país.

Com geração compartilhada entre as emissoras parceiras e a TV Brasil, a cobertura permite que espectadores de todas as regiões acompanhem a diversidade musical, as tradições e a atmosfera dos festejos que movimentam milhares de pessoas no Nordeste durante o mês de junho.

Além de celebrar a riqueza cultural das festas de São João, o Arraiá Brasil fortalece a integração entre os veículos públicos de comunicação e evidencia o papel da RNCP na difusão de conteúdos regionais para todo o território nacional.

Serviço

Arraiá Brasil

13/06 (sábado), das 21h às 3h, na TV Brasil

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Caruaru (PE), 12/06/2025 – Público na festa de São João de Caruaru. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
TV Brasil transmite festas de São João de Caruaru, Mossoró e Assú
Edição:
Sabrina Craide
EBC TV Brasil RNCP Festa Junina São João Caruaru
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