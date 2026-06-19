logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Brasil transmite festas juninas da Bahia e de Pernambuco

Arraiá Brasil ganha a tela da emissora pública em todo o mês de junho
EBC
Publicado em 19/06/2026 - 15:36
Brasília
Festa Junina, Quadrilha
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A TV Brasil transmite shows de grandes artistas do cenário musical na faixa temática Arraiá Brasil nesta sexta-feira (19) e sábado (20) a partir das 21h direto de diversas cidades nordestinas em apresentações que valorizam a cultura nacional.

A novidade do especial é o início da apresentação, neste final de semana, das performances de Salvador e Amargosa, na Bahia, e de Petrolina, em Pernambuco. A programação também mostra as performances de cidades como Caruaru, também em Pernambuco, e Mossoró e Assú, no Rio Grande do Norte.

As atrações previstas para esta sexta-feira (19) incluem Samya, em Caruaru, além de Priscila Senna e Mestrinho, em Salvador. Ao vivo, a partir das 23h30, os jornalistas Maurício Costa e Verônica Dalcanal apresentam os shows de Solange Almeida e Simone Mendes, em Mossoró, e Wesley Safadão, de Caruaru.

No sábado (20), o especial contempla nomes como Léo Foguete que faz show em Caruaru. Com a entrada direto de Amargosa, o canal deve exibir as performances de João Gomes e Elba Ramalho na Bahia. Lagosta Bronzeada e Matheus Fernandes tendem a ser os destaques da programação de Mossoró. Neste dia, a faixa Arraiá Brasil está sob o comando de Marília Arrigoni e Muka.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Arraiá Brasil 

As transmissões são realizadas em parceria com a PrefTV, de Caruaru, e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), a TV Pernambuco e a TVE Bahia, emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Arraiá Brasil ganha a tela da emissora pública durante todo o mês de junho, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 (noites especiais de São João). O projeto da TV Brasil em parceria com a RNCP reforça o compromisso da comunicação pública com a valorização da cultura popular brasileira, ampliando o alcance de algumas das maiores festas juninas do país.

Com geração compartilhada entre as emissoras parceiras e a TV Brasil, a cobertura permite que espectadores de todas as regiões acompanhem a diversidade musical, as tradições e a atmosfera dos festejos que movimentam milhares de pessoas no Nordeste durante o mês de junho.

Além de celebrar a riqueza cultural das festas de São João, o Arraiá Brasil fortalece a integração entre os veículos públicos de comunicação e evidencia o papel da RNCP na difusão de conteúdos regionais para todo o território nacional.

Ancorada no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, a faixa temática é comandada pelos apresentadores Bruno Barros, Cibele Tenório, Marília Arrigoni, Maurício Costa, Muka e Verônica Dalcanal. O especial temático tem espaço privilegiado na telinha do canal público durante esse mês.

Sobre a RNCP

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da EBC em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da EBC, a RNCP é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Coordenada pela EBC, a rede foi inaugurada em 2010 com 22 instituições parceiras e atualmente conta com 165 emissoras de televisão e 168 de rádio em todas as regiões, consolidando-se como o principal sistema de integração da comunicação pública do Brasil.

A RNCP vem passando por um processo histórico de expansão nos últimos anos. Em 2025, a EBC alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões.

Em 2026, o ritmo de crescimento da RNCP se intensificou. Para o primeiro semestre, está prevista a entrada em operação de mais de 30 novas estações de televisão e rádio em diferentes regiões do país.

Serviço
Arraiá Brasil
19/06 (sexta-feira), das 21h às 3h, na TV Brasil
20/06 (sábado), das 21h às 3h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
Relacionadas
Brasília (DF), 18/06/2026 – TV Brasil estreia nesta sexta série chinesa Rumo ao Maravilhoso. Frame TV Brasil
TV Brasil estreia nesta sexta-feira série chinesa Rumo ao Maravilhoso
EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira (17)
EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira
11/06/2026 - Brasília - Premiação do Concurso, após cerimônia de homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira. Na foto a presidenta da EBC, Antônia Pelegrino e a fotógrafa da Agência Brasil, Tânia Rego. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Fotógrafa da Agência Brasil recebe menção honrosa em prêmio
TV Brasil Festa Junina RNCP Arraiá Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smartphone, celular
Saúde Alta demanda faz SUS ampliar teleatendimento a jogadores compulsivos
sex, 19/06/2026 - 16:42
Rio de Janeiro (RJ), 19/06/2026 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin durante seminário “Justiça do Amanhã”, realizado no Museu do Amanhã. Foto: República.org/Divulgação
Justiça Fachin diz que espera regras do STF para supersalários ainda em junho
sex, 19/06/2026 - 16:04
19.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do Decreto nº 13.033/2026, que garante o bloqueio de recursos de operadoras irregulares de apostas. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Lula assina decreto que prevê bloqueio de recursos de bets ilegais
sex, 19/06/2026 - 15:58
São Paulo (SP), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO. O empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC, morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024. Foto: PCSP/Divulgação
Justiça Júri de PMs acusados pela morte de Gritzbach começa na próxima segunda
sex, 19/06/2026 - 15:53
Belém (PA), 11/11/2025 -Cacique Raoni concede entrevista dentro da embarcação
Saúde Cacique Raoni é transferido de Mato Grosso para São Paulo
sex, 19/06/2026 - 15:37
Festa Junina, Quadrilha
Cultura TV Brasil transmite festas juninas da Bahia e de Pernambuco
sex, 19/06/2026 - 15:36
Ver mais seta para baixo