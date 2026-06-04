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Cultura

TV Brasil transmite festejos de São João a partir de sexta-feira (5)

Programação inclui Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte
EBC
Publicado em 04/06/2026 - 08:00
Brasília
Caruaru (PE), 13/06/2025 – A Banda de Pífanos de Caruaru durante apresentação no palco Azulão, no centro de Caruaru (PE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A TV Brasil entra no ritmo dos festejos juninos e, a partir desta sexta (5), exibe ao vivo os eventos que marcam as celebrações de São João nas cidades de Caruaru, em Pernambuco, Salvador e Amargosa, na Bahia, Mossoró e Assu no Rio Grande do Norte, e Campina Grande, na Paraíba. Durante todo o mês de junho, a emissora pública exibe o especial Arraiá Brasil, em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com transmissões das parceiras PrefTV de Caruaru, TVE Bahia e UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

Serão dez noites de celebração, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 de junho, apresentando ao público shows de grandes nomes da música brasileira e trazendo informações sobre as festas nos intervalos dos espetáculos. Ancoradas no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro pelos apresentadores Bruno Barros, Cibele Tenório, Marília Arrigoni, Maurício Costa, Muka e Verônica Dalcanal, as transmissões do Arraiá Brasil começam às 21h nos sábados e às 23h nos demais dias, e seguem noite adentro, até pelo menos às 3h.

A programação especial tem início com os festejos de Caruaru e Campina Grande, em parceria com a PrefTV e UERN TV, a partir desta sexta (5) e sábado (6), com transmissão em todas as dez noites. Na semana seguinte é a vez do público conferir também as celebrações de Mossoró e Assu, transmitidas dos dias 12 até 26, em parceria com a UERN TV.

O arraiá da Bahia, direto das cidades de Salvador e Amargosa, será exibido pela TV Brasil nos dias 19, 20, 23 e 24, através da parceria com a TVE Bahia. Nos dias 26 e 27, as festas de Campina Grande, Caruaru, Mossoró e Assu fecham a programação.

A faixa temática Arraiá Brasil acompanha as performances de artistas renomados, além de trios de forrós, grupos de danças regionais e quadrilhas. O objetivo do especial é promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

Sobre a RNCP

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da EBC em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da EBC, a RNCP é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Coordenada pela EBC, a rede foi inaugurada em 2010 com 22 instituições parceiras e atualmente conta com 165 emissoras de televisão e 168 de rádio em todas as regiões, consolidando-se como o principal sistema de integração da comunicação pública do Brasil.

A RNCP vem passando por um processo histórico de expansão nos últimos anos. Em 2025, a EBC alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões.

Em 2026, o ritmo de crescimento da RNCP se intensificou. Para o primeiro semestre, está prevista a entrada em operação de mais de 30 novas estações de televisão e rádio em diferentes regiões do país.

Serviço
Arraiá Brasil - dias 05/06 (sexta-feira), 12/06 (sexta-feira), 19/06 (sexta-feira), 23/06 (terça-feira), 24/6 (quarta-feira) e 26/06 (sexta-feira), às 23h, na TV Brasil
Arraiá Brasil - dias 6/06 (sábado), 13/06 (sábado), 20/06 (sábado) e 27/06 (sábado), às 21h, na TV Brasil

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