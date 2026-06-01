logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Visão sobre economia criativa está amadurecendo, diz fundador do Rio2C

"Parecia quase impuro misturar cultura e indústria", avalia Lazarini
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 15:59
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro- 01/06/2026 - Rafael Lazarini, idealizador do Rio2C. Foto: FILMART /DIVULGAÇÃO
© FILMART /DIVULGAÇÃO

Em sua oitava edição, o Rio2C é um dos espaços que ajudou a difundir o debate sobre a dimensão econômica da cultura e sua importância para o desenvolvimento do país.

Idealizador do evento, que terminou no último domingo (31), no Rio de Janeiro, com um balanço de 55 mil participantes, Rafael Lazarini acredita que o encontro vive hoje um momento de maturidade institucional e de reconhecimento da economia criativa como agenda estratégica para o país.

“A edição de 2026 foi marcada pela confirmação da internacionalização do Rio2C e pelo fortalecimento institucional do projeto. O Rio2C se posiciona hoje como um evento setorial de ponta”, afirmou.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, Lazarini falou sobre a trajetória do encontro, o avanço da economia criativa no país, o conceito de soft power e os impactos da inteligência artificial na produção cultural.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Leia a entrevista completa

Agência Brasil: O Rio2C nasceu ligado ao audiovisual e hoje reúne diversos segmentos da economia criativa. Como aconteceu essa transformação?

Rafael Lazarini: A gente nem chama de evento. A gente chama de encontro e movimento. O Rio2C surgiu originalmente ligado ao audiovisual e, ao longo dos anos, fomos aproximando outros setores das indústrias criativas, como música, games, publicidade, moda, arquitetura e design. Hoje, ele se tornou uma mistura de conferência, mercado de negócios e festival.

Agência Brasil: Você costuma defender que cultura também é indústria. Essa visão ainda enfrenta resistência?

Lazarini: Enfrentava muito mais no começo. Quando começamos a falar de economia criativa, causava estranhamento. Parecia quase impuro misturar cultura e indústria. Mas a criatividade também gera emprego, renda e desenvolvimento. Hoje, vemos secretarias de cultura se transformando em secretarias de economia criativa. Isso mostra uma mudança importante de mentalidade.

 

Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – Encontro de criatividade, inovação e negócios Rio 2C ocupa a Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Encontro de criatividade, inovação e negócios Rio2C ocupa a Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Agência Brasil: O Rio2C também passou a discutir com mais intensidade o conceito de soft power. O que significa isso?

Lazarini: Soft power é a capacidade de um país influenciar o mundo pela cultura, pela arte, pelo audiovisual, pela música, pela imagem que projeta. Hollywood fez isso com os Estados Unidos durante décadas. A Coreia do Sul também entendeu isso muito bem recentemente. O Brasil sempre teve uma potência cultural enorme, mas muitas vezes sem planejamento estratégico.

Agência Brasil: O Brasil vive hoje uma mudança nesse entendimento sobre cultura e desenvolvimento?

Lazarini: Sim. Acho que estamos chegando num nível de maturidade dessa discussão. A cultura deixou de ser vista apenas como expressão simbólica. Hoje ela também é entendida como geração de riqueza, emprego, inovação e projeção internacional.

Agência Brasil: O tema deste ano do Rio2C foi “Code of Meaning” (Código de Sentido, em inglês). O que motivou essa escolha?

Lazarini: A gente quis provocar os criadores a refletirem sobre propósito. Vivemos uma avalanche de conteúdo, muito dele produzido por inteligência artificial. Então a pergunta é: o que realmente importa? O que faz sentido? Existe uma necessidade crescente de voltar ao pensamento criativo original, à troca humana, à intuição.

Agência Brasil: O Rio de Janeiro ocupa um lugar central nessa construção?

Lazarini: Sem dúvida. Uma das nossas grandes missões era reposicionar o Rio de Janeiro como capital cultural e criativa do Brasil. O Rio perdeu espaço político e econômico ao longo do tempo, mas a vocação criativa da cidade continua muito forte. O Rio2C ajuda a fortalecer essa percepção de que criatividade também é desenvolvimento.

 

Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – Encontro de criatividade, inovação e negócios Rio 2C ocupa a Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Encontro de criatividade, inovação e negócios Rio 2C ocupa a Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – A diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino fala durante painel Audiovisual em Toda Parte: experiências de promoção, formação de público e direito de acesso à produção brasileira, palco MinC Conecta, no Rio 2C, na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Debate no Rio2C destaca inovação, TV 3.0 e incentivo ao audiovisual
Rio de Janeiro (RJ), 30/05/2026 – Lançamento do Tela Brasil, na Cidade das Artes, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
EBC e MinC assinam acordo para integrar acervo ao Tela Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 30/05/2026 – Lançamento do Tela Brasil, na Cidade das Artes, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Tela Brasil: streaming público estreia com mais de 550 obras
Edição:
Vinicius Lisboa
Rio2C Rio de Janeiro Economia Criativa Audiovisual Indústria Criativa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/04/2026 - Carro de entrega dos Correios em frente ao edifício sede. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Correios ampliam prejuízo para R$ 3,2 bilhões no 1º trimestre
seg, 01/06/2026 - 17:37
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia IRPF 2026 bate recorde com 44,4 milhões de declarações enviadas
seg, 01/06/2026 - 17:25
Nova Jersey - 01/06/2026 - Delegação brasileira viaja para Copa do Mundo às 22h desta segunda (1º) e já vai a campo no CT do New York Red Bulls. Foto: New York Red Bulls/Divulgação
Esportes Seleção terá primeiro treino nos EUA menos de 24 horas após embarque
seg, 01/06/2026 - 17:17
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Internacional México acusa setores dos EUA de ingerência em assuntos internos
seg, 01/06/2026 - 17:13
Brasília - DF - 01/06/2026 - Conselho Federal de Medicina (CFM) amplia as restrições de uso do PMMA (polimetilmetacrilato) como substância de preenchimento, proibindo seu uso por médico em todo o Brasil. ( relatora da resolução e conselheira federal do CFM, Graziela Bonin e o o presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo). Foto: Conselho Federal de Medicina
Saúde Resolução proíbe uso de PMMA por médicos em procedimentos na pele
seg, 01/06/2026 - 17:04
Brasília (DF) 01/06/2026 - O procurador-geral adjunto da Dívida Ativa da União e do FGTS, Theo Lucas, acompanhado do Analista Arnaldo Meira, durante coletiva sobre mudanças na cobrança de débitos do FGTS inscritos na dívida ativa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Procuradoria da Fazenda Nacional passa a cobrar dívidas com o FGTS
seg, 01/06/2026 - 16:41
Ver mais seta para baixo