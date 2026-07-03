Alerj homenageia espaços de afroturismo com Diploma Abdias Nascimento

Bares, restaurantes e espaços culturais que têm na cultura negra sua base de identidade, memória e criação vão receber o Diploma Abdias Nascimento. A proposta, feita pela deputada Dani Monteiro (PSOL-RJ), foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e reconhece o papel do afroturismo e do afroempreendedorismo na economia fluminense e na valorização de saberes ancestrais presentes na gastronomia e nas práticas culturais.

Entre os homenageados estão o Borogun, a Kaza 123, o Agô Bar da Encruza, o Ateliê Bonifácio, o Quilombo Cultural Casa do Nando, o chef Vagner Luiz e os restaurantes Dois de Fevereiro e Cheirinho de Dendê.

Segundo a deputada, essas são iniciativas que transformam a comida em expressão cultural e também em atividade econômica, uma vez que aliam tradição, território e geração de renda.

Segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Rio de Janeiro tem 58% de sua população autodeclarada preta ou parda.

O Diploma Abdias Nascimento é uma homenagem criada pela Alerj e entregue a pessoas ou entidades que se destacam na luta pela igualdade racial, pelos direitos humanos e pela valorização da cultura negra e plural.

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