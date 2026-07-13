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Cultura

Ator Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de Janeiro

Ele intrepretou o lobisomem da novela Roque Santeiro, na TV Globo
Agência Brasil
Publicado em 13/07/2026 - 07:53
Rio de Janeiro
13/07/2026 - Ator Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/Retiro dos Artistas
© Instagram/Retiro dos Artistas

O ator Rui Rezende morreu, neste domingo (12), aos 87 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na zona norte da cidade.

A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, local de moradia assistida para artistas idosos, onde Rui Rezende vivia desde 2019.

José Pereira Rezende Filho nasceu em 1938, em Araguari, em Minas Gerais, e começou a trabalhar na televisão em 1966, na novela Somos Todos Irmãos, da TV Tupi. Ao longo de sua carreira, atuou em várias novelas e minisséries na Tupi e nas emissoras Excelsior, Manchete e Globo.

 Entre os personagens que interpretou em sua longa carreira, destaca-se Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Roque Santeiro, na TV Globo em 1985. 

Rui Rezende também teve participações em outras novelas, entre elas, O Espigão, em 1974; O Casarão, em 1976; e Meu Bem Querer, em 1998. Ele atuou ainda em inúmeras peças de teatro e filmes.

Edição:
Aécio Amado
Morre ator Rui Rezende
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