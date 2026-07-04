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Cultura

Bairro boêmio do Rio, Lapa ganha Distrito de Arte e Cultura

Uma das intervenções previstas é a implantação do Boulevard Selarón
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/07/2026 - 15:28
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 04/07/2026 – Prefeitura cria Distrito de Arte e Cultura da Lapa e inicia obras do Boulevard Selarón para transformar a região. Arte Prefeitura RJ
© Arte Prefeitura RJ

Tradicional bairro boêmio do Rio de Janeiro, a Lapa ganhou o Distrito de Arte e Cultura, criado por meio de decreto. Entre as intervenções previstas está a implantação do Boulevard Selarón, no entorno da Escadaria Selarón. As obras compõem o projeto de requalificação urbana que transformará a área em um ambiente mais acessível e acolhedor para moradores e visitantes do ponto turístico.

A escadaria foi idealizada pelo pintor e ceramista chileno Jorge Selarón, radicado no Rio. De acordo com o Observatório do Turismo Carioca, é a terceira atração turística mais buscada pelos visitantes da capital fluminense, atrás apenas do Cristo Redentor e Pão de Açúcar, superando 1,5 milhão de turistas no ano.

O projeto do Distrito de Arte e Cultura da Lapa se propõe conectar Lapa, Glória e Santa Teresa.

Estão previstos o nivelamento das calçadas e a construção de um passeio para que os turistas e cariocas possam circular tranquilamente, além de um memorial em homenagem ao artista chileno.

Com investimento de R$ 1,7 milhão, as intervenções serão executadas em cerca de 2 mil metros quadrados nas ruas Joaquim Silva, Teotônio Regadas e Visconde de Maranguape.

O projeto contempla a implantação de 227 metros de nova pavimentação, a requalificação de 114 metros de calçadas e a modernização das redes de infraestrutura urbana, para garantir melhores condições de circulação no entorno da escadaria.

A Rua Visconde de Maranguape, no trecho próximo à Sala Cecília Meireles, receberá uma baia para embarque e desembarque de ônibus e vans de turismo para melhorar a organização do espaço.

Já na Rua Joaquim Silva, em frente à escadaria, a calçada será alargada para ampliar o espaço destinado aos pedestres em um dos trechos de maior movimentação da região, o que vai favorecer a circulação e a permanência de visitantes.

A Rua Teotônio Regadas passará a ser somente rua de serviço com pista elevada ao mesmo nível das calçadas, formando uma plataforma única em piso intertravado. A solução prioriza os deslocamentos a pé, amplia a acessibilidade e ordena o fluxo de pedestres e veículos no acesso ao monumento. 

Edição:
Juliana Andrade
turismo Rio de Janeiro lapa Escadaria Selarón Distrito de Arte e Cultura da Lapa
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