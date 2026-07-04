Brasil no Mundo traz detalhes do terremoto na Venezuela
A TV Brasil exibe neste domingo (5), às 19h30, uma edição inédita de Brasil no Mundo, programa que analisa os principais acontecimentos internacionais e seus impactos no país. Yan Boechat participa diretamente de Caracas, na Venezuela, e traz os detalhes do terremoto que atingiu o país e já deixou mais de 2.500 mortos.
Além disso, Cristina Serra e Jamil Chade, no Brasil, comentam os 35 anos do Mercosul, os protestos anti-imigração que ocorrem na África do Sul e a intensificação dos ataques russos contra a capital ucraniana.
Sobre a produção
O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.
Cristina Serra atua como jornalista há mais de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, e fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.
O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.
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Serviço
Brasil no Mundo – Domingo, 5/7, às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – Madrugada de domingo, dia 5/7, para segunda, dia 6/7, às 2h, na TV Brasil
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