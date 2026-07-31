logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Crimes da ditadura paraguaia seguem sem respostas, diz ator no CineSur

Diro Romero destacou que os países da América do Sul precisam se unir
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 08:50
Bonito
31/07/2026 - O ator paraguaio Diro Romero, no CineSur . Foto: Instagram/ diro_romero
© Instagram/ diro_romero

Entre as ditaduras militares que se instalaram pelos países da América do Sul, nenhuma durou tanto quanto a do Paraguai, comandada pelo general Alfredo Stroessner entre os anos de 1954 e 1989.

Durante esses 35 anos de governo, o regime de Stroessner prendeu arbitrariamente ou de forma ilegal quase 20 mil pessoas, torturou 19 mil e matou 60. Além disso, 3,5 mil precisaram ser exiladas, segundo dados divulgados em 2003 pela Comissão da Verdade e Justiça do Paraguai. Entre os grupos que mais sofreram violações nesse período estavam os formados por pessoas LGBTQI+.

Um dos casos mais emblemáticos dessa violência foi o assassinato do jovem Bernardo Aranda, em 1959, um locutor de rádio homossexual que amava o rock and roll e que foi queimado enquanto dormia. 

O crime jamais foi solucionado, mas, para a Comissão da Verdade e Justiça paraguaia, o assassinato pode ter sido tramado pelo governo militar.

A história de Aranda acabou inspirando o livro Narciso, escrito pelo escritor e jornalista paraguaio Guido Rodríguez Alcalá e que agora foi adaptado ao cinema pelo diretor Marcelo Martinessi.

Chamado Quién Mato a Narciso?, o filme conquistou recentemente o Prêmio de Melhor Filme da Mostra Panorama do Festival de Berlim e foi exibido esta semana dentro da competição de filmes sul-americanos do Bonito CineSur, festival de cinema que ocorre em Bonito (MS) até este sábado (1°/8).

“Esse crime nunca foi esclarecido até hoje. Por isso, durante a apresentação [do filme no Bonito CineSur], eu falei: ‘Tanto no cinema quanto na vida, muitas vezes não temos respostas’. Então, no cinema também não há um desfecho, porque nós mesmos, no Paraguai, não sabemos a resposta. E este é apenas um dos muitos casos que ocorreram”, disse o ator Diro Romero, que interpreta Narciso no cinema.

Para Romero, a história da ditadura no Paraguai é muito semelhante às vividas pelos demais países da América do Sul, com “desaparecidos, torturas e mortes que, até hoje, permanecem sem esclarecimento”.

Segundo ele, apresentar essa história por meio do cinema procura transmitir a ideia de que é preciso garantir que essa violência jamais volte a ocorrer entre países sul-americanos.

“Viemos do mesmo lugar. A ideia é que sejamos mais unidos. Acho que é isso que as pessoas querem, mas nossos líderes estão seguindo uma direção diferente. Estamos nos dividindo em um momento em que precisamos estar mais unidos do que nunca.” 

O cinema no Paraguai

Quién Mato a Narciso? marca um novo momento do cinema paraguaio. Nos últimos anos, o país instituiu novas políticas para incentivar sua produção cinematográfica, tais como a Lei do Cinema (2018), a criação do Instituto Nacional do Audiovisual do Paraguai e o recente acordo de coprodução cinematográfica e audiovisual do Mercosul. 

O documento assinado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, moderniza regras para o setor audiovisual dos países do bloco e permite que coproduções recorram a fundos públicos de fomento dos países que compõem o Mercossul.

Para o ator, músico, produtor e membro da Academia de Cinema e da União de Atores do Paraguai, Celso Franco, o cinema de seu país só começou, de fato, a ganhar impulso após o grande sucesso de 7 Caixas (2012), filme que ele protagonizou e que chegou a atrair 300 mil pessoas aos cinemas paraguaios.

“Foi um filme que teve um impacto enorme no cinema. Foi um fenômeno — e um fenômeno decorrente de uma questão que venho analisando há muito tempo: a falta de visão do Paraguai sobre si mesmo.”

Há cerca de cinco anos, o setor de investimento ganhou impulso. “Agora temos o INAP, o Instituto Nacional do Audiovisual, que conta com fundos específicos para o cinema e vem impulsionando fortemente a produção audiovisual.”

Para ele, com essas novas políticas para o audiovisual, o cinema paraguaio poderá, finalmente, contar suas histórias. “Há muitas histórias para serem contadas.”

* A repórter viajou a convite do Bonito CineSur

Relacionadas
Bonito (MS), 26/07/2025 - 3° Bonito CineSur - Festival de Cinema Sul-Americano. Foto: Diego Cardoso/Fotografando Bonito
Em novo documentário, Bodansky revisita carreira e destaca mudanças
24/07/2026 - Com diversidade de filmes com narrativas indígenas, Bonito CineSur tem início nesta sexta-feira. Cena do filme Naira. Foto: Bonito CineSur/ Divulgação
Festival Bonito CineSur promove integração audiovisual sul-americana
Edição:
Talita Cavalcante
Bonito Cinesur cinema Festival de Cinema
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres sob proteção receberão aviso quando agressor se aproximar
sex, 31/07/2026 - 10:23
Militantes palestinos do Hamas montam guarda no dia em que o Hamas entrega os reféns falecidos, sequestrados durante o ataque mortal de 7 de outubro de 2023, à Cruz Vermelha, como parte de um acordo de cessar-fogo e troca de reféns e prisioneiros entre o Hamas e Israel, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 20 de fevereiro de 2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Trump fala em acordo para desarmamento do Hamas
sex, 31/07/2026 - 10:22
People waddle through water to enter Spain, and in the background people who just entered Spain return back to Morocco, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca REFILE - CHANGES SLUG
Internacional Espanha estima entrada de 60 mil pessoas e diz que há 34 mortos
sex, 31/07/2026 - 10:22
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Déficit do setor público sobe para R$ 55,3 bilhões em junho
sex, 31/07/2026 - 10:09
Sampaio Basquete x Unimed Campinas. 25/07/2026. Fotos: João Marcos/ LBF
Esportes TV Brasil exibe nesta sexta jogo Unimed Campinas X Sampaio Basquete
sex, 31/07/2026 - 09:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia CNPJ alfanumérico começa a ser emitido nesta sexta
sex, 31/07/2026 - 09:32
Ver mais seta para baixo