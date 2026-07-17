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Cultura

Economia do cuidado é tema de novo episódio de Afiadas desta sexta

Atração na TV Brasil vai ao ar às 23h
EBC
Publicado em 17/07/2026 - 07:50
Brasília
Economia do cuidado é tema de novo episódio de Afiadas na TV Brasil. Foto: Marina Attalah/Divulgação
© Marina Attalah/Divulgação

Economia do cuidado é o tema do quarto episódio de Afiadas, que a TV Brasil exibe nesta sexta-feira (17), às 23h. Em Roxo Exausta Samba, o capítulo discute maternidade, divisão do trabalho, responsabilidades domésticas e a ideia de que as mulheres seriam naturalmente responsáveis pelo cuidado de outras pessoas. A edição recebe Ana Carolina Querino, cientista política, mestre em Ciências Sociais e representante adjunta da ONU Mulheres Brasil.

Afiadas acompanha a rotina do salão de beleza de Dona Márcia, interpretada por Heloísa Périssé, e de suas funcionárias Adrielly, vivida por Pretha Sousa, Samantha, interpretada por Carol Portes, e Jéssica, personagem de Veronica Debom. A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

No enredo do quarto capítulo, Dona Márcia organiza um happy hour para as funcionárias, enquanto Adrielly tenta escapar do evento. Ao mesmo tempo, Samantha enfrenta mais um dia tentando conciliar trabalho, maternidade e demandas constantes da casa e dos filhos, enquanto o marido, Naldo, permanece desempregado e evita assumir responsabilidades domésticas e de cuidado.

A partir das situações vividas no salão, as personagens discutem temas como instinto materno, licença parental, creches públicas, trabalho doméstico e sobrecarga feminina. O episódio aborda como as tarefas de cuidado, muitas vezes invisibilizadas ou não remuneradas, recaem de forma desigual sobre as mulheres e impactam sua rotina, autonomia e participação no mercado de trabalho.

Serviço

Afiadas - Episódio 4: Roxo Exausta Samba
Tema:  Economia do Cuidado
Convidada: Ana Carolina Querino, cientista política, mestre em Ciências Sociais e representante adjunta da ONU Mulheres Brasil.
Exibição: sexta-feira (17), às 23h, na TV Brasil

Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além do aplicativo TV Brasil Play.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

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