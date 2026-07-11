Exposição O Tempo das Plantas propõe troca cultural e desaceleração

A partir deste sábado (11), na histórica Casa Pacheco Leão, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, será inaugurada a exposição O Tempo das Plantas, que propõe uma reflexão sobre circulação de espécies, memória, ciência e intercâmbios culturais entre territórios e saberes. A mostra faz parte dos eventos do Ano Cultural Brasil-China.

Com o chá e o café como condutores, a exposição pretende que o público desacelere e observe o mundo a partir do tempo das plantas.

A narrativa parte das origens da Camellia sinensis, nas montanhas do sul da China, e do Coffea arabica, nas terras altas da Etiópia, do Quênia e do Sudão, para refletir sobre as conexões históricas entre África, Ásia e Brasil.

Muito antes de se tornarem bebidas globais, chá e café nasceram de paisagens específicas, de montanhas úmidas, florestas tropicais e terras cultivadas por gerações de agricultores que aprenderam a acompanhar os ritmos das estações, da chuva e da luz. Ao longo dos séculos, suas folhas e sementes cruzaram oceanos, transformando economias, paisagens e modos de convivência.

Com curadoria do estúdio UM.BA.RA.KÁ, a exposição reúne mais de 200 itens, entre obras de arte contemporânea, documentos históricos, ilustrações botânicas, objetos científicos, utensílios tradicionais, registros fotográficos, instalações sensoriais e conteúdos audiovisuais.

"O percurso articula arte, ciência e memória para abordar temas como agricultura ancestral, circulação de espécies, viagens marítimas, intercâmbios culturais, colonialismo, relações comerciais, biodiversidade e diferentes formas de conhecimento construídas em relação à natureza", dizem os curadores.

Segundo a curadora Isabel Seixas, o mundo vive em um tempo acelerado, mas as plantas nos lembram de outras formas de perceber o mundo.

"Ao acompanhar as trajetórias do chá, do café e de outras espécies, a exposição convida o público a refletir sobre como plantas, pessoas e territórios se transformam mutuamente ao longo do tempo. Entre arte, ciência e memória, O Tempo das Plantas propõe um olhar atento para as conexões que unem natureza e cultura e para os conhecimentos que surgem dessa relação", destaca Isabel.

Além da experiência expositiva, o projeto conta com programação educativa, visitas mediadas, atividades sensoriais, cerimônias do chá e ações voltadas à acessibilidade, buscando aproximar diferentes públicos das discussões propostas pela mostra.

A iniciativa tem apoio do Ministério da Cultura, State Grid, Banco BOCOM BBM e Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Serviço

O Tempo das Plantas

Local: Casa Pacheco Leão - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008, Rio de Janeiro/RJ

Abertura: 11 de Julho de 2026

Período de visitação: até junho de 2027

Horário: das 10h às 17h (fechado às quartas)