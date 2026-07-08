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Cultura

Festival de Gramado: conheça os selecionados para mostra competitiva

Seis longas-metragens disputarão o Kikito entre 12 e 22 de agosto
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 16:54
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 08/07/2026 - 54º Festival de Cinema de Gramado - Coletiva de imprensa no Laghetto Siena -Rosa Pereira Helena Volk, Presidente da Gramadotur e Marcos Santuário, Curador do Festival de Cinema de Gramado . Foto: Edison Vara/Ag.Pressphoto/Divulgação
© Edison Vara/Ag.Pressphoto/Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta quarta-feira (8) os seis longas-metragens brasileiros de ficção selecionados para a mostra competitiva da 54ª edição do evento. Os filmes inéditos no país disputarão o Kikito entre os dias 12 e 22 de agosto, na Serra Gaúcha. A abertura oficial será em 14 de agosto, com a exibição hors-concours (fora da competição) de Antártida, de Bruno Safadi.

Foram selecionados os longas Chorão: Só os Loucos Sabem, de Hugo Prata e Felipe Novaes; Feito Pipa, de Allan Deberton; Justino – Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte; Leite em Pó, de Carlos Segundo; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Pele de Rinoceronte, de Marcello Ludwig Maia. Todos terão a primeira exibição no Brasil durante o festival. Três deles marcam a estreia de seus diretores em longas de ficção: Grace Passô, Carlos Segundo e Marcello Ludwig Maia.

A curadoria da mostra foi assinada pelas atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuario. Em nota, os curadores afirmaram que a seleção procura refletir o momento vivido pelo cinema brasileiro.

"Escolher filmes nunca foi uma tarefa de consenso. É um gesto de confiança no cinema, mas também um exercício de escuta do presente. Cada edição de um festival é uma fotografia do tempo em que vivemos e, ao mesmo tempo, uma aposta no tempo que ainda está por vir", destacaram.

Segundo eles, o fato de todos os títulos serem inéditos no país reforça o papel do festival como espaço de lançamento da produção nacional.

"Mais que estreias, são encontros inaugurais. Cada sessão carrega a emoção do desconhecido, a possibilidade da surpresa e o privilégio de assistir a filmes que ainda não foram apropriados pelo olhar coletivo. Gramado continua sendo esse lugar raro onde o cinema nasce diante da plateia", acrescentaram.

Um dos filmes selecionados, Chorão: Só os Loucos Sabem retrata a trajetória do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., interpretado por José Loreto. O longa aborda a relação do músico com Graziela, vivida por Nanda Marques, apresentada como inspiração para composições que marcaram gerações.

Outro destaque é Pele de Rinoceronte, ambientado na década de 1970. O filme acompanha uma repórter de jornal popular, interpretada por Débora Falabella, que passa a investigar um homicídio que marcou o início do debate sobre o feminicídio no país. O elenco também reúne Naruna Costa, Irandhir Santos, Augusto Madeira e Daniel Rangel.

Também integram a competição Justino – Nos Bastidores do Reino, protagonizado por Christian Malheiros, Antonio Pitanga e Caio Blat; Feito Pipa, estrelado por Lázaro Ramos; Leite em Pó, com Vinicius de Oliveira e Antonio Pitanga; e Nosso Segredo, dirigido por Grace Passô.

Dirigido por Bruno Safadi, o filme de abertura, Antártida, reúne Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni, Lázaro Ramos e João Vitor Silva. A trama se passa em uma base brasileira na Antártida, onde uma investigação é iniciada após uma pesquisadora sofrer uma violência durante uma missão científica. O lançamento comercial está previsto para setembro.

Durante a coletiva, a organização também anunciou que o ator, roteirista e diretor Marcos Caruso receberá o Troféu Cidade de Gramado, homenagem concedida a personalidades com trajetória ligada ao festival.

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Edição:
Juliana Andrade
Cinema Gramado Festival de Cinema de Gramado cinema brasileiro
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