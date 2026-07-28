logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival de Música Rádio Nacional quebra recorde com 1.512 inscrições

Edição supera marca histórica registrada em 2025
EBC
Publicado em 28/07/2026 - 20:56
Brasília
Brasília (DF), 06/04/2026 - Sem fronteiras, Rádio Nacional completa 90 anos com uma das maiores estruturas de radiodifusão da América Latina. Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

O 17º Festival de Música Rádio Nacional encerrou as inscrições deste ano com 1.512 músicas de todo o país. O número representa um novo recorde da iniciativa e supera a marca registrada em 2025.

Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, um crescimento aproximado de 42%.

“Chegar a 1.512 inscrições no ano em que a Rádio Nacional completa 90 anos é um marco muito simbólico. O festival reafirma o papel da emissora como espaço de descoberta, circulação e valorização da música brasileira. Esse recorde mostra a confiança dos artistas na Nacional e a força da conexão que construímos com o público em todo o país, já que temos representantes de diversos estados”, afirma Antonia Pellegrino, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A partir de 31 de agosto, as músicas selecionadas pela Comissão Julgadora serão executadas na programação da Rádio Nacional FM e poderão ser votadas pela internet até 16 de outubro de 2026.

A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival. 

Para a etapa final, a Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Nacional FM entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2026. Um novo processo de votação no site do Festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação. 

As categorias contempladas nesta edição são:

  • Melhor Música
  • Melhor Intérprete
  • Melhor Letra
  • Melhor Arranjo
  • Música Mais Votada na Internet

Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus. 

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.

Relacionadas
Acidente com o césio-137 em Goiânia marcou a história como o maior desastre radiológico do Brasil. Foto: Governo de Goiás/ Divulgação
Tragédia familiar causada pelo césio-137 é contada em documentário
Paraty (RJ), 25/07/2026 - Público da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP no centro histórico. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Flip 2026 reúne 40 mil pessoas, aumento de 14% em relação a 2025
Belém (PA), 06/06/2025 - Fachada do Theatro da Paz, palco do TEDx Amazônia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Unesco reconhece Teatros da Amazônia como Patrimônio Mundial Cultural
Edição:
Aline Leal
Festival de Música Rádio Nacional música Rádio Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto do Rio de Janeiro
Economia Acordo entre Mercosul e Singapura garante tarifa zero para exportações
ter, 28/07/2026 - 21:08
Bandeiras dos Estados Unidos e Brasil. Foto: Stillfx/ Adobe Stock
Internacional Estados Unidos prorroga por mais um ano emergência contra o Brasil
ter, 28/07/2026 - 21:04
Brasília (DF), 06/04/2026 - Sem fronteiras, Rádio Nacional completa 90 anos com uma das maiores estruturas de radiodifusão da América Latina. Arte/Agência Brasil
Cultura Festival de Música Rádio Nacional quebra recorde com 1.512 inscrições
ter, 28/07/2026 - 20:56
Pessoa observa uma tela que mostra os danos em uma rua após um terremoto com magnitude preliminar de 7,1 ter atingido a província de Kumamoto, no sul do Japão 28 de julho de 2026 REUTERS/Manami Yamada
Internacional Terremoto no Japão mata ao menos duas pessoas
ter, 28/07/2026 - 20:29
28.07.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante serviços especializados e unidades móveis de saúde no Rio de Janeiro, no Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert
Política Diretor da OMS diz que Brasil é exemplo mundial por sistema de saúde
ter, 28/07/2026 - 20:07
Porto Alegre (RS), 23/05/2024 – CHUVAS/ RS - ENCHENTES - Devido as fortes chuvas, o bairro de Cavalhadas em Porto Alegre ficou alagado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Paraná mantém dois mil pontos sob observação por conta do El Niño
ter, 28/07/2026 - 20:07
Ver mais seta para baixo