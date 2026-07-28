Festival de Música Rádio Nacional quebra recorde com 1.512 inscrições

O 17º Festival de Música Rádio Nacional encerrou as inscrições deste ano com 1.512 músicas de todo o país. O número representa um novo recorde da iniciativa e supera a marca registrada em 2025.

Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, um crescimento aproximado de 42%.

“Chegar a 1.512 inscrições no ano em que a Rádio Nacional completa 90 anos é um marco muito simbólico. O festival reafirma o papel da emissora como espaço de descoberta, circulação e valorização da música brasileira. Esse recorde mostra a confiança dos artistas na Nacional e a força da conexão que construímos com o público em todo o país, já que temos representantes de diversos estados”, afirma Antonia Pellegrino, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A partir de 31 de agosto, as músicas selecionadas pela Comissão Julgadora serão executadas na programação da Rádio Nacional FM e poderão ser votadas pela internet até 16 de outubro de 2026.

A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.

Para a etapa final, a Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Nacional FM entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2026. Um novo processo de votação no site do Festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação.

As categorias contempladas nesta edição são:

Melhor Música

Melhor Intérprete

Melhor Letra

Melhor Arranjo

Música Mais Votada na Internet

Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus.

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.