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Cultura

Flipelô divulga programação com mais de 500 escritores

Nomes como Carla Madeira, Itamar Vieira Junior e Hatoum estão na lista
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 13:00
São Paulo
Salvador (BA), 06/08/2025 - Abertura da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô, que homenageia Dias Gomes, no Largo do Pelourinho. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os escritores Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira e Milton Hatoum são alguns dos nomes que estarão presentes na edição deste ano da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontecerá entre os dias 5 e 9 de agosto no Pelourinho, centro histórico de Salvador.

Neste ano, a Flipelô chega à sua décima edição. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô acontece desde 2017 e é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, que chega aos seus 40 anos de existência. 

A festa, que foi idealizada pela poeta Myriam Fraga, surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Nesta semana, a Fundação Casa de Jorge Amado divulgou a programação completa da Flipelô, que também contará com a presença do escritor e humorista Gregório Duvivier, do cantor Chico Chico, da apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle e da jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, que apresentou o programa Trilha de Letras, da TV Brasil. Outros destaques são o poeta Bráulio Bessa e o multiartista Tiganá Santana.

Ao todo estarão presentes mais de 500 escritores brasileiros e outros nove internacionais, como a estadunidense Tracy Mann e o espanhol Pablo Fidalgo, que vão participar de mesas de debates, bate-papos, lançamentos de livros, saraus, recitais, exposições, oficinas e apresentações teatrais e musicais.

A expectativa dos organizadores é que o evento atraia um público de 250 mil pessoas, que vão transitar entre 150 espaços públicos e privados que vão funcionar no Centro Histórico de Salvador, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo.

“Chegar à 10ª edição da Flipelô é uma conquista que nos enche de alegria e reafirma a importância da festa para a literatura, para a cultura da Bahia e para o Centro Histórico de Salvador. Ao longo dessa trajetória, a Flipelô se consolidou como um grande espaço de encontro, reunindo escritores, artistas, leitores, moradores e visitantes em torno dos livros e das mais diversas expressões culturais”, disse Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado.

A abertura da festa literária acontecerá na noite do dia 5 de agosto com um show de Belô Velloso, no Largo do Pelourinho. A apresentação contará com recitação de poemas de Myriam Fraga.

Homenagens

A poeta, jornalista e imortal baiana Myriam Fraga (1937-2016) será a grande homenageada da edição deste ano da Flipelô. Myriam Fraga é considerada uma das maiores escritoras e poetas brasileiras, tendo publicado 25 livros e também mantido uma intensa colaboração em revistas e jornais.

Ela foi responsável pela coluna Linha D’Água, publicada pelo jornal A Tarde entre os anos de 1984 e 2004 e também integrou a Academia de Letras da Bahia.

O evento também vai homenagear o pintor, gravador, ilustrador e cenógrafo baiano Calasans Neto. Suas ilustrações estão presentes nas obras de Myriam Fraga e também nos livros de Jorge Amado.

A programação completa da Flipelô pode ser acessada no site oficial do evento

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Edição:
Sabrina Craide
Flipelô literatura
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