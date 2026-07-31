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Cultura

Inscrições para a Seleção Petrobras Cultural terminam nesta sexta

Patrocínios serão para todas as regiões do Brasil e diversos segmentos
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 12:38
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Termina às 18h desta sexta-feira (31) o prazo de inscrições para a Seleção Petrobras Cultural 2026, que oferece 11 modalidades de patrocínio a diversos segmentos culturais de todo o país.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através da plataforma digital da seleção, em que também está disponível o regulamento com os critérios e detalhes do processo seletivo.

O investimento de R$ 270 milhões será feito por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e da Lei do Audiovisual. O regulamento foi lançado no dia 1º deste mês pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Nesta edição da seleção, foram incluídas duas novas modalidades para inscrição de projetos: Produção de games e Incubação e desenvolvimento cultural.

As demais modalidades já existentes são:

  • Espaços e instituições artístico-culturais e de memória;
  • Grupos e coletivos artístico-culturais;
  • Produção e distribuição de longas metragens;
  • Distribuição de longas metragens em cinema;
  • Projetos de cultura digital;
  • Circuitos de espetáculos artísticos;
  • Circuitos de exposições de arte;
  • Festivais e mostras;
  • Festas populares.

Segundo o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt, essa é a maior seleção pública já realizada pela Petrobras e também a maior do país.

São reservados 15% dos recursos para cada uma das cinco regiões brasileiras, ou o equivalente a R$ 40,5 milhões cada.

Cada estado deverá ser local de realização de atividades de pelo menos dois projetos. Proponentes sediados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no estado do Espírito Santo e projetos que ocorram em pelo menos três regiões do país receberão pontuação adicional.

Diversidade

A seleção estabelece que pelo menos 25% do total de projetos selecionados devem ter realizadores ou temática principal vinculada a grupos historicamente pouco representados nas artes, entre os quais:

  • mulheres; 
  • pessoas negras; 
  • pessoas oriundas de povos indígenas; 
  • comunidades tradicionais (inclusive de terreiros e quilombolas); 
  • mestras e mestres da cultura popular; populações nômades e povos ciganos; 
  • pessoas LGBTQIA+; 
  • pessoas com deficiência;
  • integrantes de outros grupos sub-representados na sociedade.

Da mesma forma que busca a diversidade, a economia criativa é outro destaque do Programa Petrobras Cultural. Com esse intuito, as propostas inscritas devem contemplar, obrigatoriamente, ações que promovam geração de valor econômico a partir da cultura, como mobilização de redes de realizadores, empreendedorismo cultural, capacitação, entre outras atividades a serem desenvolvidas nas cidades em que os projetos serão realizados.

Segundo Milton Bittencourt, o resultado da seleção será divulgado em novembro próximo, iniciando-se o processo de contratação dos projetos vencedores a partir de dezembro. As ações deverão ser realizadas a partir de maio de 2027.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Petrobras Petrobras Cultutal Lei Rouanet economia criativa
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