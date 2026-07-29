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Cultura

Jazz Livre desta quarta-feira celebra o centenário de Moacir Santos

Programa vai ao ar às 21h na Rádio MEC
EBC
Publicado em 29/07/2026 - 08:15
Brasília
Brasília - 28/07/2026 - Jazz Livre desta quarta celebra o centenário de Moacir Santos com apresentação do Alexandre Vianna Trio. Foto: Cleber Correa
© Cleber Correa

Para celebrar os 100 anos do maestro e compositor Moacir Santos, o Jazz Livre desta quarta-feira (29) apresenta o especial Coisas de Moacir, comandado pelo Alexandre Vianna Trio. O programa vai ao ar às 21h na Rádio MEC e traz releituras inéditas da obra de um dos nomes mais fundamentais e geniais da história da música brasileira. 

No especial, o trio formado por Alexandre Vianna (piano, Rhodes e sintetizadores), João Benjamin (contrabaixo) e Rafael Lourenço (bateria e percussão) revisita composições marcantes do repertório de Moacir por meio de arranjos inéditos e contemporâneos. As releituras preservam a riqueza rítmica e harmônica da obra original, incorporando elementos do jazz moderno e da música instrumental brasileira.  

O projeto, que também dá nome ao mais recente álbum do Alexandre Vianna Trio, propõe uma nova escuta desse legado fundamental, valorizando a improvisação, a interação entre os músicos e a criatividade dos arranjos. Entre as interpretações e breves contextualizações das obras, o programa propõe ao público um mergulho no universo singular de um dos maiores nomes da música brasileira. 

Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda a sábado, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem 1 hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.   

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir através do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.   

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana. Thiago Regotto é o gerente executivo de rádio.   

Rádio MEC   

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. 

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.   

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.   

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.   

Serviço   

Jazz Livre - quarta-feira, dia 29/7, às 21h, na Rádio MEC   

Rádio MEC na internet e nas redes sociais:  

  • Site: https://radiomec.ebc.com.br   
  • Instagram: https://www.instagram.com/radiomec   
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec   
  • YouTube: https://www.youtube.com/radiomec   
  • Facebook: https://www.facebook.com/radiomec   
  • X: https://x.com/radiomec   
  • WhatsApp: (21) 99710-0537   

   Como sintonizar a Rádio MEC:  

  • Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz   
  • Belo Horizonte: FM 87,1 MHz   
  • Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz   
  • Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3   
  • Celular - App Rádios EBC para Android e iOS 
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