Cultura
João Gomes cancela shows após ser internado por influenza
Cantor teve alta e ficará em repouso em casa no Recife
Agência Brasil
Publicado em 25/07/2026 - 14:05
Rio de Janeiro
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O cantor João Gomes foi internado nesta sexta-feira (24) no Real Hospital Português, no Recife, após ter sido diagnosticado com influenza.
Ele teve alta neste sábado (25) e já está em casa na capital pernambucana.
Com isso, os shows que ele iria fazer foram cancelados porque deverá permanecer em repouso por orientação médica.
Ele não se apresentou no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, nesta sexta-feira (24), e não irá se apresentar neste sábado (25) em Riachão do Jacuípe, na Bahia.
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