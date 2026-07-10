Mercedes Sosa: evento no Rio celebra legado da "Voz da América Latina"

Considerada até hoje a "Voz da América Latina", a cantora argentina Mercedes Sosa será homenageada neste domingo (12), na Casa com a Música, na Lapa, região central do Rio de Janeiro. O evento, que começa às 12h, celebra o legado da artista e marca o aniversário de dois anos do coletivo Argentines Organizades.

Nascida em 9 de julho de 1935, na cidade de Tucumán – mesmo local onde foi assinada a Declaração da Independência da Argentina –, Mercedes Sosa tornou-se uma das artistas mais emblemáticas do continente. Com ascendência mestiça, unindo raízes europeias e indígenas diaguitas, ela ganhou o apelido de La Negra e dedicou sua trajetória artística à defesa dos direitos humanos e das causas progressistas na região.

Após o golpe militar na Argentina em 1976, que depôs a presidente Isabelita Perón, a cantora foi perseguida pelo regime de Jorge Videla. Em 1979, foi presa durante um show em La Plata e, posteriormente, forçada ao exílio, residindo em Paris e Madri antes de retornar ao seu país. Mercedes faleceu em 4 de outubro de 2009, em Buenos Aires.

Homenagens globais

Araceli Matus, neta da artista e presidente da Fundación Mercedes Sosa, destacou à Agência Brasil que a cantora é celebrada internacionalmente, com eventos na Espanha e na Alemanha, entre outros países. “Mesmo em meu país, onde tudo está difícil, há muitas homenagens em várias províncias, a maioria espontâneas”, afirmou.

Para Araceli, que nasceu quando Mercedes Sosa tinha 41 anos, o legado da avó permanece vivo. “Ela é muito importante para mim. Quando nasci, meus avôs já haviam falecido, então ela foi a única avó que tive. São meus maiores amores”, completou.

Cantora e compositora, a neta de Sosa se encontra no Rio de Janeiro para prestigiar a homenagem à avó.

Resistência cultural

O evento no Rio de Janeiro é organizado pelo coletivo Argentines Organizades, composto por mais de 100 migrantes argentinos radicados na capital fluminense pelo Folclore Argentino no Rio e pela Fundación Mercedes Sosa.

Segundo Natalia Mercado, uma das responsáveis pelo coletivo, a celebração é uma resposta ao atual cenário político na Argentina. “Em meio às dificuldades que estão acontecendo no mundo e às políticas anti-direitos, celebrar é uma forma também de resistir”, pontuou.

O objetivo, segundo ela, é promover um intercâmbio cultural entre o Brasil, a Argentina e a comunidade migrante, apresentando a riqueza do folclore argentino para além do tango.

Programação e serviço

A homenagem será realizada no Centro de Convivência Milton Nascimento, espaço dentro da Casa com a Música, sob a gestão do Sindicato Nacional dos Compositores Musicais. O diretor da entidade, Tuninho Villas, ressaltou a importância do intercâmbio com a fundação argentina.

“É um evento aberto a todas as pessoas que conhecem, admiram e pretendem conhecer um pouco mais sobre Mercedes Sosa”, destacou Villas. O sindicato, que atua desde 1952 e representa cerca de 20 mil compositores, reforça seu papel sociocultural com o apoio à iniciativa.

A programação contará com música folclórica ao vivo, apresentações do Coral BATUCAVIDI e do grupo Cantar la Ronda, além de uma aula aberta de chacarera – ritmo tradicional do noroeste argentino – e gastronomia típica.

A Casa com a Música está localizada na Rua Joaquim Silva, 67, Lapa, região central do Rio de Janeiro. O local tem capacidade para 70 pessoas e a entrada tem preço a partir de R$ 10.