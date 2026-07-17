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Cultura

Milton Nascimento é internado com pneumonia

Nota divulgada diz que o cantor tem boa evolução clínica
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/07/2026 - 13:17
Rio de Janeiro
Estados Unidos. 07/10/2022 - Bastidores da gravação do documentário do cantor Milton Nascimento em um parque. Foto: Marcos Hermes/Divulgação
© Marcos Hermes/Divulgação

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde esta quinta-feira (16) por causa de uma pneumonia. Na nota publicada nas redes sociais do cantor, não há informação em que hospital é a internação.

“Ele segue estável e em boa evolução clínica, como todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto”, diz a nota assinada por sua equipe.

Milton foi diagnosticado com a doença de Parkinson e com a demência por corpos de Lewy. Esta demência é uma doença sem cura, mas os medicamentos adequados podem atenuar os sintomas e retardar as perdas cognitivas. Essa é a terceira forma mais comum das chamadas síndromes demenciais, atrás do Alzheimer e da demência vascular.

Carreira

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, onde cresceu e se tornou artista, ainda na adolescência.

Na década de 60, o cantor e compositor passou a integrar o histórico movimento do Clube da Esquina e alcançou visibilidade nacional ao participar do Festival Internacional da Canção.

Ao longo de sua carreira, Milton gravou quase 50 álbuns.

O músico foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa por instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Campinas e a Berklee College of Music, nos Estados Unidos. Mais recentemente, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

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Edição:
Aline Leal
Milton Nascimento
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